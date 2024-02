Krajní pravice chce vzít EU útokem. Po volbách se jí děsí i bruselské špičky

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Radikální pravice je v posledních měsících na vzestupu, a to nejen na úrovni jednotlivých států. Naplno se to pravděpodobně ukáže už po červnových volbách do Evropského parlamentu. Tyto strany by si podle průzkumů mohly ukrojit velkou část křesel. Jejich vliv na formování migrační či environmentální politiky by byl nezanedbatelný.