Jít, či nejít SPOLU? Různé pohledy na unijní politiku brzdí rozhodnutí koalice

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Vyjednávání ohledně společné kandidátky koalice SPOLU do eurovoleb, které se konají příští rok v červnu, stále není u konce. Plán, že by vládní trojice stran ODS, TOP 09 a lidovců složila jednu kandidátku a zachovala tím tak svoji „značku“ SPOLU, je předmětem debat nejvyššího vedení partají. Jasno by chtěly mít do konce září.