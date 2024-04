Láska: Vláda je příliš konzervativní a stále řeší Babiše, chceme být alternativa

V minulém týdnu jste oznámil, že už se nemůžete dívat na průzkumy a komunikaci vlády a že se svým hnutím SEN 21 půjdete do příštích sněmovních voleb. Co byl ten impuls, ta poslední kapka?

Asi neumím pojmenovat jednu věc, protože to byl celkem přirozený sled událostí, byť ne tak typický pro Česko. Tady se to většinou dělá tak, že se založí nová strana a rovnou se jde do sněmovních voleb. My jsme začali senátními volbami, etablovali jsme se tam, máme svůj klub, získali jsme finance a loni jsme poprvé zkusili komunální volby. Teď jdeme i do těch evropských a sněmovní volby si necháváme úplně naposled. Zvolili jsme obrácenou cestu, takže to nebyl jeden impuls, ale vlastně naplánovaná cesta.

Já osobně si nemyslím, že by z Babiše vyrostl druhý Fico nebo Orbán, ale pokud nebude moci vládnout jinak než bez koalice se stranou typu SPD, tak nám tento scénář hrozí.