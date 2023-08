Do europarlamentu máme jít bez SPOLU, Evropu nevidíme stejně, říká Vondra

Po zemi visí billboardy s vámi a vaší kolegyní Veronikou Vrecionovou s logem Pro Evropu bez nesmyslů. Lidovec Tomáš Zdechovský už řekl, že tím narušujete jednání o vytvoření kandidátky SPOLU do europarlamentu. Nebyl to jeden z vašich záměrů?

Nic nenarušujeme. Propagujeme naši práci v rámci frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR). Nezastírám, že tu jsou tací, kteří se tu snaží tuto frakci zpochybňovat. Já jsem na tu práci hrdý, takže jsme to chtěli ukázat. Nepřemýšlíme o ničem takovém, co nám jeden kolega pana Zdechovského vzkazoval. Tedy že pokud má SPOLU do Evropského parlamentu kandidovat společně, musí se ODS rozloučit s ECR a vrátit do Evropské lidové strany (EPP). To určitě neplánujeme.

Jak jsem se seznámil s případem Olšanských hřbitovů, byla to hra StB na člověka, který u toho vůbec nebyl. Bylo to vylhané od začátku do konce. Pro mě to je argument, aby Robert Fremr ústavním soudcem nebyl.