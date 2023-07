Stát šetří i na sobě, nemůžeme žít na dluh. Lidé to chápou, míní Fiala

„Nemůžeme žít na dluh. A většina lidí to chápe. Ani žádná rodina nemůže mít větší výdaje, než jaké jsou její příjmy. Lidé souhlasí s tím, že je potřeba šetřit. Celá vládní koalice bude respektovat a prosazovat balíček tak, jak je,“ řekl Fiala s tím, že konsolidační balíček podle něj nedozná žádných změn.

A to přesto, že vláda nadále jedná se zástupci zaměstnavatelů a odborů, kteří přišli s konkrétními požadavky na úpravu tohoto balíčku.

Fiala nicméně věří, že voliče koalice i zbytek veřejnosti přesvědčí o nutnosti konsolidace veřejných financí.

„Voliči musí vědět, že stát šetří i na sobě. To v balíčku je. Snižujeme provozní výdaje státu. A funguje to. Snižujeme deficity, je to skutečně promyšlená věc, která má výsledky,“ hájí šéf ODS změny, o které se vedou spory ve Sněmovně.

České zájmy v Evropě

V rozhovoru na CNN Prima NEWS Fiala také hovořil o nadcházejících volbách do Evropského parlamentu. Tam by rád prosazoval témata jako naplňování klimatických cílů, jadernou energii či výhodnější podmínky pro změnu automobilového průmyslu a řešení nelegální migrace.

Právě v posledním případě si Fiala přeje například to, aby azylové řízení probíhalo mimo území Evropské unie.

„Ve chvíli, kdy se nelegálně migrace řeší až na území Evropské unie, tak je pozdě. Teď jde o to, abychom to řešili na vnější hranici či ještě před vnější hranici,“ řekl premiér s tím, že jeho vláda v rámci nové dohody o migraci vyjednala pro Českou republiku výhodné podmínky, a to díky přijetí velkého množství ukrajinských uprchlíků.

Další oblastí, kde může Česká republika prosperovat, je podle premiéra automobilový průmysl, který se v poslední době orientuje na výrobu elektromobilů.

„Na elektromobilitu jsou potřeba baterie. Máme největší naleziště lithia v Evropě. Musíme ho začít brzy těžit a realizovat gigafactory na výrobu těchto baterií. Pokud se nám to podaří, budeme mít obrovskou konkurenční výhodu oproti dalším zemím,“ míní.

Volby do Europarlamentu

Přestože KDU-ČSL na svém referendu přednesla, že by do eurovoleb šla raději samostatně, konečné rozhodnutí ještě nepadlo. To, zda ODS půjde do voleb do evropského parlamentu sama, nebo v koalici s KDU-ČSL a TOP 09, se rozhodne až na podzim.

„Zvažujeme obě varianty. Každá z nich má své výhody i nevýhody. Projekt SPOLU nicméně pokračuje a je úspěšný. Nepochybně budeme kandidovat společně i v příštích volbách do Poslanecké sněmovny,“ vyjádřil se Fiala.

Občanští demokraté jdou do voleb oslabeni o Jana Zahradila, který v červnu skončil v evropském parlamentu. Fiala vyjádřil své přání, aby ho v případě, že ODS bude kandidovat samostatně, nahradil Alexandr Vondra.

„Pokud byste šli sami a ne spolu, byl by lídrem kandidátky Alexandr Vondra?“ ptala se moderátorka. „To bude rozhodnutí stranických orgánů, ale já bych si to určitě přál,“ odpověděl Fiala.