I skeptik Vondra byl pro. EU se ureguluje, ale bez baterií máme problém, říká

Legislativa přichází za pět dvanáct. Poptávka po bateriích má narůst do roku 2030 více než desetinásobně. „Bylo to jedno z mála nařízení, které jsem sám podpořil,“ potvrzuje europoslanec Alexandr Vondra z ODS, který je spíše známý odmítáním podobných návrhů, které souvisí s Green Dealem.

„Myslím, že si všichni uvědomujeme, že nastavená trajektorie Evropy míří k tomu, že pokud nebude na trhu dostatek baterií, tak máme problém. Velký problém,“ říká o nařízení, které se po schválení Radou EU stane platným.

Nařízení požaduje po výrobcích baterií určitý podíl recyklovaných vzácných kovů. Zpočátku 16 procent pro kobalt, 85 pro olovo, 6 pro lithium a nikl. Po pěti letech by v případě lithia by měl podíl být padesátiprocentní a do roku 2031 by měl tento recyklovaný vzácný kov být přítomen v baterii ze čtyř pětin. Evropa vzhledem ke geopolitické situaci potřebuje rozvíjet takzvanou oběhovou ekonomiku.

„Technologicky má Čína dnes velký náskok, což je velká past orientace výhradně na elektromobily. Software a baterky jsou komodity, kde vede Asie,“ vysvětluje úskalí a dodává, že dnes se zkrátka potřebné suroviny pro výrobu těží mimo Evropu. „Vzniká tu tedy tlak na recyklaci, aby nepřišlo vůbec nic nazmar, ale zase to musí být v rámci nějakých technologických možností.“

Nad otázkou, zda se Evropa poučila z rostoucího vlivu Číny v oblasti Afriky a Asie, jen nesouhlasně vrtí hlavou. „Zatímco Evropané cestují světem a dávají přednášky o demokracii a jak se kdo má chovat, objíždí Rus, Číňan, Brazilec nebo Ind a ti nepoučují, ale dělají tvrdý byznys. Pak se nesmíme divit,“ říká Vondra s apelem, že se Evropa musí vzbudit.

Přesto podle něj musí Unie reagovat na dennodenní porušování lidských práv v dolech států třetího světa.

„Ano, používají dětskou i otrockou práci a já neříkám, abychom to bagatelizovali. Koneckonců na lidskoprávní politice jsem vyrostl a šel za to sedět. Základní lidská práva chráněná chartou OSN a pak ostatní práva jako LGBT a podobně, o kterých EU káže v kulturách, které na ně nahlíží jinak, a myslí si, že z nich udělá Švédy, je prostě iluze,“ osvětluje svou pozici Vondra, který volá po „větší míře realismu“ ze strany Unie.

