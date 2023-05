POLITICKÝ DIÁŘ: Obětavý Pospíšil a možné volební eso Kalousek

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

S kandidátkami do europarlamentu se to koalici SPOLU čím dál víc zamotává. Že by ve volbách v příštím roce přece jen kandidovali občanští demokraté, lidovci a TOP 09 na jedné kandidátce, se zdá být podle kuloárních zvěstí téměř vyloučené. Přinejmenším lidovci už jsou prý z takových úvah venku, píše zástupce šéfredaktora MF DNES Petr Kolář.