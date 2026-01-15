Alexandr Vondra (* 17. 8. 1961 v Praze) vystudoval geografii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze (1984) a následně získal doktorát přírodních věd (1985). V 80. letech se aktivně zapojil do disidentského hnutí – vydával samizdatový časopis Revolver Revue, byl manažerem undergroundové kapely a v roce 1987 podepsal Chartu 77, později se stal jejím mluvčím. Byl též jedním z autorů petice Několik vět.
Po skonu Karla Schwarzenberga bývá označován za doyena české zahraniční politiky. Má čtyři děti, byl 37 let ženatý, manželka Martina zemřela 21. srpna 2024.
- Po sametové revoluci působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla (1990–1992)
- Jako první náměstek ministra zahraničních věcí (1992–1997) vedl jednání o rozdělení československé zahraniční služby, česko-německé deklaraci i vyjednávání o vstupu ČR do NATO.
- Následně byl velvyslancem ČR ve Spojených státech (1997–2001), vládním zmocněncem pro přípravu summitu NATO v Praze (2001–2002), a krátce působil jako náměstek ministra (2003).
- V roce 2006 byl několik měsíců ministrem zahraničí ve vládě Mirka Topolánka
- Byl senátorem za Litoměřice, kde žije (2006-2012), mandát neobhájil
- Jako místopředseda vlády pro evropské záležitosti (2007–2009) organizoval předsednictví ČR v EU v roce 2009
- Byl nejdéle sloužícím ministrem obrany za několik posledních vlád (od července 2010 do prosince 2012 ve vládě Petra Nečase), a samotnými vojáky byl hodnocen poměrně kladně. Vyčistil armádu od korupčních zakázek.
- V roce 2019 se dostal do Evropského parlamentu. Kandidoval z 15. místa kandidátky ODS, ale získal 29 536 preferenčních hlasů a skončil druhý. V EP zasedá ve Výboru pro životní prostředí (ENVI) a v delegaci pro vztahy se Spojenými státy.
- V červnu 2024 obhájil mandát, byl lídrem kandidátky koalice SPOLU a získal 118 492 preferenčních hlasů.
Ocenění
Alexandr Vondra obdržel řadu ocenění za humanitární a demokratickou činnost: Medaile za službu demokracii (1999), Záslužný kříž ministra obrany ČR (2002), come-tur Řádu tří hvězd (Lotyšsko, 2004), NATO Meritorious Service Medal (2005) a důstojnický kříž Řádu za zásluhy Polské republiky.