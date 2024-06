Zákulisí superdebaty iDNES.cz: ve studiu hádky, jinak se lídři dobře bavili

Superdebata iDNES.cz a MF DNES začala hodinu před polednem. Mezi prvními dorazily do studia lídryně ANO Klára Dostálová a Kateřina Konečná, jednička koalice Stačilo!. Právě na ni narazil při příchodu i lídr SPOLU Alexandr Vondra. „Čau, ty tu jsi první? Dám ještě kávičku a cigaretku a můžeme začít,“ vtipkoval Vondra směrem k šéfce komunistů.

Zato dvojka kandidátky Starostů Jan Farský neskrýval po příchodu zklamání. Účast v debatě totiž na poslední chvíli zrušil lídr Přísahy a Motoristů Filip Turek, se kterým se Starostové v posledních dnech kampaně vzájemně ostřelují.

„On nedorazí? To mě mrzí, já se tak těšil. To můžu většinu přípravy spláchnout do záchodu,“ říkal Farský s tím, že se tak při debatě nebude mít s kým hádat. „S koaličními partnery ne a Kateřina Konečná působí osobně tak mile, s tou se hádám nerad,“ tvrdil Farský.

S šéfkou komunistů se ale nakonec ve studiu zhádali hned při prvním okruhu ohledně migrace. „Manýry paní Nerudové, jak se nechovat slušně, se evidentně u Starostů přenáší i na pana Farského,“ vyčítala mu Konečná, když jí při debatě skákal do řeči. „Když budete říkat lži, tak ano,“ reagoval Farský.

Plánujete jít k eurovolbám? Ano 89 %(81 hlasů) Ne 11 %(10 hlasů)

Jako samotář oproti ostatním působil lídr SPD a Trikolory Petr Mach, který se před debatou držel spíše stranou a zašel do maskérny. Tam pro iDNES.cz promluvil o svých pocitech z kampaně i posledních průzkumů. „Na rozdíl od ostatních nemáme výkyvy a držíme se stabilně okolo devíti až deseti procent, takže minimálně dva mandáty by být měly,“ tvrdil Mach.

„Kateřina to měla těžké“

Atraktivním momentem debaty byl pro politiky jednoznačně kvíz s otázkami na evropská témata, při kterém postupně vypadávali. Jako první skončila Dostálová, která nevěděla přesný počet hvězd na vlajce Unie, druhá vypadla Konečná, která zase neznala jméno evropské ombudsmanky Emily O’Reillyové.

To po debatě v zákulisí řešili i politici. „Kateřina to měla těžké,“ říkal Vondra, když dostával kávu. „Myslíte O’Reillyovou? To bych zrovna věděl,“ chlubil se lídr Pirátů Marcel Kolaja, který obratem Vondru pochválil. „Ale vy jste dobrej, že jste věděl tu Sacharovovu cenu (jejího československého laureáta z roku 1989),“ říkal Kolaja. Vítězi kvízu se s Vondrou nakonec stali právě oni dva.

V zákulisí došla řeč i na hlasování čtenářů a diváků iDNES.cz, kteří během živého přenosu rozhodovali, který kandidát podle nich debatu zvládl nejlépe. Nakonec zvítězil Vondra se 47 procenty hlasů, což hned po vypnutí kamer sarkasticky okomentovala Dostálová. „Gratulujeme tvému marketingovému týmu, že jste si to dobře zpropagovali,“ vtipkovala směrem k Vondrovi.

Žádné velké vášně už ale po zhasnutí kamer nepanovaly. Dostálová se spolu s Vondrou a Konečnou odebrala ven na cigaretu, Zaorálek s Kolajou a Machem zase k občerstvení. Tam se probíraly i průzkumy. „Nechápu, jak můžou tvrdit, že bude 40procentní účast. Vždyť bude hezky a lidé budou venku,“ říkal Kolaja. Vondra, který se mezitím vrátil z cigarety, mu přitakal. „Bude to začínat trojkou, ale také bych tipoval méně,“ uzavřel.

Poté už se politici začali pomalu rozcházet. Čeká je totiž ještě náročný týden, kromě dalších debat vyrazí také do ulic mezi voliče. „Hned odsud jedeme do Ostravy, máme tam setkání s voliči. Má tam ale být pěkně hnusně,“ líčil Vondra.