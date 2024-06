Výsledek ANO není zásadní, sněmovní volby vyhrajeme, věří Krutílek z ODS

Když Český statistický úřad zveřejnil jména nově zvolených poslanců do Evropského parlamentu, ve štábu koalice SPOLU se jednoho z největších potlesků a jásotu dočkal Ondřej Krutílek z ODS, který kandidoval z pátého místa. Přestože si na kandidátce koalice SPOLU pohoršil o jednu pozici a figuroval „až“ jako pětka, mandát mu tentokrát už neunikl.

Přesun do europarlamentu pro něj nebude ničím novým. Posledních pět let je šéfem kanceláře europoslance Alexandra Vondry, který ho právě minule o mandát připravil. „My se známe dlouhé roky a z jeho strany to bylo vstřícné gesto směrem ke mně,“ vysvětlil.

„Číslo 5 žije“ Už v roce 2004, tedy v roce vstupu Česka do Evropské unie, získal Ondřej Krutílek pozici asistenta v Evropském parlamentu. O unijní instituci na začátku tisicíletí napsal i bakalářskou a diplomovou práci na Masarykově univerzitě. V evropských volbách v roce 2019 zažil krutou porážku. Občanští demokraté sice získali čtyři mandáty, on jako čtyřka kandidátky ale skončil pod čarou kvůli kroužkování tehdy patnáctého Alexandra Vondry. Letošní reparát už Krutílkovi vyšel úspěšně. Ostatně zamezit se tomu pokoušel i osobní kampaní, kterou vedl v Brně, kde bydlí. Na volebním stánku koalice SPOLU v centru Brna visely plakáty se sloganem „Číslo 5 žije“. Na Masarykově univerzitě bude jako vyučující chtít působit i nadále, naopak oficiálně už nebude poradcem premiéra a šéfa ODS Petra Fialy ohledně evropské legislativy. „Ale protože jsme v kontaktu a známe se, tak si myslím, že na neformální úrovni spolu budeme stále hovořit,“ řekl s tím, že se chce v europarlamentu zasadit o revizi Green Dealu.

Vraťme se k 23. hodině, když Český statistický úřad zveřejnil výsledky. Co se vám v tu chvíli odehrávalo v hlavě? Jaké to pro vás bylo?

Když se objevil výsledek na obrazovce, tak jsem měl obrovskou radost. V ten moment jsem neměl ani čas studovat žádné detaily, což jsem notabene neměl dosud. Budu se na to muset podívat potom doma s chladnou hlavu.

Mezi ostatními členy SPOLU, kteří výsledky sledovali, ale obrovská radost nebyla. Zvlášť rozpačitě reagovali na úspěch Přísahy a Motoristů. Co na to říkáte?

Je to důkaz toho, že sociální sítě se stávají jedním z důležitých médií a žádná politická strana to nemůže do budoucna podceňovat.

ODS získala tři mandáty, tedy o jeden méně než měla dosud. Není to také něco, nad čím byste se měli ve straně zamyslet?

Hlavně si musíme uvědomit, že volby do Evropského parlamentu jsou vždycky volbami druhého, třetího řádu. Voliči často v těchto volbách zkoušejí a experimentují.

Teď samozřejmě ta volební účast ukázala i to, že evropská tématika jsou důležitá a že jim voliči věnují pozornost. A za to jsem rád. Samozřejmě bych si přál osm europoslanců, což subjekty spojené ve SPOLU měli dosud.

Přál jsem si osm a více, ale musíme vnímat realitu – realitu voleb i realitu v České republice. Já to nevidím nějak úkorně. Za mě je to slušný výsledek, na kterém můžeme stavět a vyhrát sněmovní volby příští rok na podzim.

Osm mandátů se nepovedlo a tyto volby vyhrálo hnutí ANO. Dokážete už zhodnotit, čím to mohlo být?

No, tak je to tím, že hnutí ANO je v opozici. Evropské volby vždycky opozici nabízejí více prostoru než ostatním stranám. To je to, jak jsem popisoval s tím experimentováním. Ale pozor, mají o jeden mandát víc, takže pokud se podíváte na to, kolik má hnutí ANO a kolik má koalice SPOLU, tak z tohohle úhlu pohledu ANO tak zásadní výsledek neudělalo. Znovu opakuju, pro nás je to slušný výsledek.

Když se zpětně ohlédnete za kampaní, nevidíte, že byste udělali nějaké chyby?

Já si myslím, že řadu chyb udělali někteří naši političtí konkurenti, ale já sám si žádné chyby vědom nejsem. Objížděl jsem celou Českou republiku, na některých místech jsem byl během posledních dvou měsíců dokonce dvakrát.

Přijetí veřejností bylo vlastně mnohem lepší, než jsem na začátku očekával. Myslím si, že i komunikačně jsme jako tým drželi pohromadě. Nemyslím tím jenom můj tým, ale tým celé koalice SPOLU. Neuvědomuji si, že bychom udělali nějakou chybu, kvůli které bychom měli takový výsledek, jaký máme.

Jak hodnotíte výsledky voleb jako celek?

Jsem poněkud zneklidněn tím, že protestní subjekty získaly relativně hodně hlasů. U Filipa Turka jsem mluvil o tom, že je to důsledek sociálních sítí, ale zároveň musíme evropskou politiku ještě více vysvětlovat.

Řada protestních subjektů staví politiku jenom na odmítání některých věcí, ale nepřichází s žádnými konstruktivními řešeními. A tam si myslím, že jako demokratické síly máme stále ještě co vysvětlovat.

Co říkáte na to, jak dopadly ostatní vládní strany, tedy Starostové a Piráti? A na to, že jejich výsledky byly horší, než čekali.

Nebudu hodnotit výsledky jiných politických stran. To se zeptejte jich. Musím říct, že mě to trošičku překvapilo, ale co za tím stálo a jestli oni neudělali nějaké chyby ve volební kampani, to už jsou otázky na ně.

S čím teď zamíříte do Evropského parlamentu? Co tam budete prosazovat?

Posledních pět let jsem vedl kancelář Sašovi (Vondrovi, pozn. red.) a dělal jsem na problematice Green Dealu, takže mým cílem je vrátit Green Deal zpátky na nohy.

Nejenom aby byl ekonomicky smysluplným, ale byl i sociálně přijatelný. Myslím si, že řada té legislativy je příliš přísně nastavená a při sestavování nové Evropské komise bude potřeba získat od potenciálních komisařů dostatečný příslib k otevření pravidel, která už byla schválena.

Když jste zmínil eurokomisaře, je vůbec ještě reálné, aby Danuše Nerudová při výsledku Starostů usilovala o post eurokomisařky za Česko?

Slyšel jsem o ní, že je jednou z potenciálních voleb Starostů, ale taky jsem slyšel jména jiná. Nechal bych to teď na Starostech. Pro mě je klíčové, že mají přijít s tím potenciálním jménem a pak ho bude schvalovat vláda. Tím bych tu debatu uzavřel. Nechci mluvit do interních záležitostí našich koaličních partnerů.

Takže za vás platí, že by eurokomisaře měli navrhnout Starostové?

Tohle je dohoda z někdejších koaličních vyjednávání. Dohody se ctí. Oni mají přijít s nějakým jménem a vláda rozhodne. Není to bianco šek. Neznamená to, že člověk navržený Starosty se automaticky stane eurokomisařem. Pro mě je to dostatečná záruka, že bude vybrán ten nejlepší člověk.