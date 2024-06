Zaorálek, Konečná i Bžoch označili za skandální obsazení poslední debaty v ČT

Lídr kandidátky SOCDEM, exministr zahraničí a kultury Lubomír Zaorálek označil v debatě Českého rozhlasu za skandální obsazení poslední debaty v České televizi, kam zamířili zástupci stran ve Sněmovně a za koalici SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, tak byli v diskusi tři zástupci této koalice.

Zaorálka podpořili i jednička kandidátky STAČILO!, komunistická europoslankyně Kateřina Konečná a dvojka kandidátky ANO Jaroslav Bžoch, který v diskusi Českého rozhlasu nahradil jedničku Kliáru Dostálovou.

„Taky mě mrzí, že tam koalice SPOLU měla tři zástupce,“ řekl i lídr kandidátky Pirátů Marcel Kolaja. Dalšími dvěma účastníky debaty jsou lídr koalice SPOLU Alexandr Vondra, jednička Starostů a osobností Dana Nerudová a jednička kandidátky SPD a Trikolory Petr Mach.

Přísaha a Motoristé sobě, jejíž lídr Filip Turek byl také pozván, jeho účast na poslední chvíli zrušila.

Všichni si přejeme mír, ale aby to byl mír skutečný, řekl Vondra

„Všichni si přejeme mír, ale aby to byl mír skutečný,“ řekl Vondra v části debaty, kterou veřejnoprávní rozhlas věnoval ruské válce na Ukrajině. „Je v našem zájmu, aby agresor nezvítězil v tom konfliktu,“ dodal Vondra.

„Když říkáme, že chceme mír, ale musí se stáhnout Putin do Ruska, je to sice hezky řečeno, ale není to realistické,“ prohlásil zástupce SPD a Trikolory Mach.

„Máme podporovat obranný průmysl, to není výroba tanků,“ řekla Nerudová.

„Prosím vás, netahejme ty Ukrajince za nos,“ prohlásil Zaorálek. Mluvil o tom, že převaha Rusů, pokud jde o munici, je desetinásobná. „Vždyť my jim téméř nepomáháme,“ tvrdil Zaorálek.

„Je třeba v pomoci Ukrajině přidat,“ prohlásil Pirát Kolaja.

V Česku mohou voliči přijít volit v pátek 7. června a v sobotu 8. června. Vyberou na pět let nových 21 českých europoslanců, celkem jich v Evropském parlamentu zasedne 720.

Do europarlamentu letos v České republice kandiduje celkem třicet koalic, stran a hnutí.

Výsledky eurovoleb budou zveřejněny až v neděli 9. června ve 23:00, s jejich zveřejněním se musí čekat až do uzavření poslední volební místnosti v celé Evropské unii.