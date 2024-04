Jakkoli je pozice premiéra a předsedy Petra Fialy v rámci ODS do sněmovních voleb v příštím roce neochvějná, i mezi občanskými demokraty přibývají debaty o tom, co bude, když to prostě „nedopadne“. Tedy když koalice SPOLU nezvítězí, respektive neuspěje natolik, aby se mohla podílet na vytvoření vlády bez hnutí ANO Andreje Babiše.

Podle teorie by se někdo připravený na „střídačce“ mohl případně po volbách domluvit s hnutím ANO a „zachránit“ tak zemi před jeho případnou vládou s SPD.