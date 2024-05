Vondra straší a vyrobil si Turka, říká lídr Pirátů. Green Deal chce dodržet

V kampani se většina stran vymezuje vůči současné podobě Green Dealu. Skoro to vypadá, že Piráti zůstali jediní, kdo za ním nadále stojí. Platí to?

Jasně říkáme, že Green Deal je potřeba, jinak se z Evropy stane skanzen. Jediné, co mu chybí, je to, co lidovci vedená Evropská komise nedotáhla a neudělala. A to je ta část, která má motivovat firmy, aby inovovaly. Protože pokud nedojde k modernizaci našeho průmyslu, tak z Evropy zbude jen skanzen. Protože ve světě už poptávka po našem starém průmyslu prostě nebude. Přišli jsme proto s tříbodovým plánem, který má pomoci tyto investice nastartovat. Chceme třeba po vzoru amerického „inflation reduction act“ (zákon pro snížení inflace) zavést daňové úlevy, aby byly firmy motivovány inovovat.

Kromě Green Dealu nadále stojíte i za zákazem prodeje aut na spalovací motory od roku 2035? Část automobilek s tím má problémy a i část expertů říká, že technologie elektroaut a baterií na to ještě není připravena...

Různé automobilky k tomu mají různé postoje. Ale ve výsledku si myslím, že většinový názor i z automobilového průmyslu je ten, že to nejhorší, co může být, je, aby se jim pod rukama neustále měnila legislativa. Takže bychom měli schválenou legislativu bezemisních vozidel od roku 2035, která se týká nových vozů, ponechat už tak, jak je. Nevidím žádný důvod ke změnám. Ale v roce 2026 bude Evropská komise dělat vyhodnocení plánů, takže uvidíme, s čím přijde.

Myslíte, že elektroauta budou za 11 let konkurenceschopná klasickým vozům, a to nejen ve městech, ale na delších trasách?

Myslím, že to bude mnohem dříve.

Na základě čeho?

Vývoj v této oblasti je enormní. Rychlost nabíjení se zlepšuje velmi rychle a celá technologie se postupem času zlevňuje. Už teď se ceny v kategorii dražších aut mezi elektroauty a vozy se spalovacími motory prakticky vyrovnaly.

To se ale bavíme o vozech s cenou okolo jednoho milionu…

Ale k tomu dojde i u těch levnějších. A jsem přesvědčen, že mnohem dříve než v roce 2035. To ostatně nedávno říkal i Martin Jahn (bývalý člen představenstva Škoda Auto, nyní viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, pozn. red.), že ceny se v následujících letech vyrovnají. Ohledně ceny elektroaut skepse nepanuje. A co se týče konkurenceschopnosti, naopak auta se spalovacím motorem za pár let už nebudou stačit elektromobilům. To vidíme v Číně, jakým způsobem ona investuje do elektromobility. A pokud by do ní neinvestovaly i evropské automobilky, tak budou nekonkurenceschopné i bez ohledu na legislativu.

Tato opatření dělá Evropa proto, že chce být do roku 2050 klimaticky neutrální. Nehrozí ale, že se kvůli tomu ekonomicky zlikviduje, a navíc v tom zůstane sama? Protože Číně se asi u slibů o ekologii věřit příliš nedá…

To si nemyslím, protože růst v následujících letech bude hnán právě ekonomickou transformací, která reaguje na klimatickou krizi. To znamená pravý opak, kdo nebude investovat do moderních technologií, to bude ten, který zchudne. Takže Evropa si v tom rozhodně nemůže dovolit zůstat pozadu a musí ekonomickou transformací projít.

Pojďme už k letošní kampani, přijde vám ostřejší než minule? Tvrdě se do vás pouští třeba lídr Motoristů Filip Turek.

Do nás se v kampani střílí často, vrásky si z toho ale nedělám. Jsem naopak rád, dokazuje to, že jsme jediná relevantní síla, která přináší konzistentně liberální politiku. A že s tím mají konzervativci problém, je přirozené. Ale když porovnám letošní kampaň s tou před pěti lety, tak mi přijde, že je populističtější. Prostor vyplňuje jen strašení lidí, které vychází z migrace nebo z ekonomické transformace. Ale nikdo nepřináší řešení a cílem je jen strašit. To se za poslední roky rozmohlo a je to vidět stále víc.

Přijde vám, že to „strašení“ používají v kampani i mainstreamové strany, třeba koalice SPOLU?

Ano. Když už jste zmínili pana Turka, tak myslím, že Alexandr Vondra (lídr SPOLU) si tím svým strašením, které se týká Green Dealu, vlastně vyrobil politickou konkurenci, kterou je právě pan Turek. To on (Vondra) udělal z bezemisních vozidel a s tím související legislativy obrovské téma, díky kterému se na scéně objevil nový subjekt, který konkuruje SPOLU.

Myslíte si, že Přísaha s Motoristy seberou SPOLU hodně procent?

To není úplně můj předmět zájmu, to je mezi nimi, ale myslím, že z toho SPOLU úplně zbytečně udělalo tak velký problém, čímž si vyrobili konkurenci. A zajímavé je, že ne všichni na kandidátce SPOLU to vidí stejně. Když se budete bavit s Luďkem Niedermayerem (trojka kandidátky za TOP 09, pozn. red.), tak Green Deal a bezemisní vozy vidí spíš podobně jako my, ten se s Vondrou vůbec neshodne. To u nás žádný takovýhle rozpor nevidíte.

V kampani ale soupeře také nešetříte. Na adresu Víta Rakušana jste naznačoval, že lhal, když při schvalování migračního paktu mluvil o výjimce pro Česko. Zmiňoval jste, že vám europoslancům komisařka Johansson řekla, že výjimka není. O pár dní později ale tweetovala, že výjimka existuje. Už jste si to ujasnili?

To je poměrně dezinterpretace toho tweetu, protože tam píše, že Česko bude moci využít výjimku…

Kandidátka Pirátů 1. Marcel Kolaja Původní profesí softwarový inženýr. Do Bruselu byl zvolen poprvé v roce 2019 jako jednička Pirátů, dva roky také působil jako místopředseda europarlamentu. 2. Markéta Gregorová Europoslankyně, dříve PR specialistka. V lednu vyzvala Bartoše o post šéfa strany, ale neuspěla. Stala se alespoň místopředsedkyní. 3. Zuzana Klusová Zastupitelka Karviné a Moravskoslezského kraje. Založila spolek S.O.S. Karviná, který bojoval proti rozšiřování těžby uhlí. 4. Mikuláš Peksa Europoslanec, v minulém období byl i ve Sněmovně, mandátu se po zisku křesla v Bruselu vzdal. 5. David František Wagner Vedoucí Peksovy europoslanecké kanceláře, autor vzdělávacích her.

... ale Vít Rakušan to tak interpretoval...

Ta formulace je velmi krkolomná. Politik má komunikovat co nejjasněji, aby nemohlo dojít k vadné interpretaci. A k tomu došlo. Pokud chtěla říct, že pro Česko výjimka platí, tak se to dalo jednoduše napsat, ale to neudělala. To ukazuje, že tam sice nějaký mechanismus je, ale jak bude ta výjimka přesně posouzená, bude záležet na situaci, ve které za ty dva roky budeme.

Jak by tedy Evropa měla nelegální migraci řešit? Třeba premiér Petr Fiala dává za vzor Itálii, která se dohodla s Albánií na zřízení azylových center, kde se mimo evropskou půdu rozhoduje, zda migrant azyl v Itálii získá, nebo ne. Podobnou dohodu má i Velká Británie s Rwandou…

Tyhle dva příklady jsou trochu odlišné. Co se týká Velké Británie, ta je za to ostře kritizována a má problém obhájit mechanismus návratu uprchlíků u soudu. V civilizované Evropě nelze problémy řešit tak, že je zametete pod koberec nebo je odsunete jinam. Pokud Británie nedokáže zajistit, aby ve Rwandě bylo respektováno mezinárodní právo, tak nemá šanci obstát u soudu.

Takže obecně pro tento přístup k migraci nejste?

Já si nemyslím, že vytvoření táborů někde mimo území EU je samo o sobě řešením migrace. My musíme řešit problém tam, kde vzniká, musíme bojovat proti pašerákům, musíme tam posílat humanitární pomoc. To je ve skutečnosti i levnější než potom řešit uprchlíky na hranicích. Největší problém paktu je v tom, že neřeší, že frontální země, jako je Španělsko, Itálie a Řecko, budou pod tlakem uprchlíků i nadále a nemůžou v tomto objemu zvládat všechny prověřit.

A co říkáte na princip flexibilní solidarity, který pakt zavádí? Buďto uprchlíky přijmeme, nebo za ně zaplatíme zemím, které jejich náporu čelí...

To je naprosto správný přístup. To jsme ani nikdy nekritizovali, ale celý pakt prostě není napsán tak, že by nějak zásadně pomohl.

Pojďme dál. Zamotaná je situace i ohledně nominace na eurokomisaře. Už jste si se STAN vyjasnili, kdo má právo nominovat?

Musíme hlavně řešit, jaké by Česko mělo dostat portfolio. Podle mě by mělo být silné a ekonomické. O to usilujeme už 20 let a zatím se nám to nepodařilo. Teď tu šanci máme, jsme devátá největší země EU, jsme velmi proexportní, takže to dává smysl pro obě strany. A kdo to konkrétně bude, je teď až druhotná věc. Sám si myslím, že bychom do vyjednávání měli jít se dvěma jmény, protože pak máte větší šanci vyjednat dobré portfolio.

O tom Piráti mluví už pár týdnů. Je pro to ale podpora v koalici?

To je ve výsledku zodpovědnost pana premiéra, takže je to na něm.

Za Starosty se nejčastěji mluví o Danuši Nerudové a Jozefu Síkelovi. Který z nich je přijatelnější?

Jako protikandidát si nemyslím, že je vhodné, abych je hodnotil. Na to máme v Česku expertů dost.

A jaké portfolio byste si představoval pro sebe?

Pracoval jsem zejména na věcech, které se týkaly vnitřního trhu a digitální Evropy. Takže to jsou místa, kde bych dokázal přinést kvalifikovaný pohled na věc, a zapadala by do vize mít ekonomické portfolio.

Prezident opět otevřel debatu o euru. Máme ho přijmout?

Tahle otázka je vlastně svým způsobem falešná, protože jsme se k tomu zavázali při vstupu do EU, takže otázka je spíš kdy. A na to je potřeba mít plán, který by měla stanovit vláda. Obecně můžeme euro přijmout až ve chvíli, kdy budeme připraveni, to nejde udělat ze dne na den, to bude trvat dlouhé roky.

Řekněte nám na závěr, co byste v eurovolbách bral jako úspěch?

Naším cílem je získat čtyři mandáty. Ale myslím, že nebude ostuda, ani když obhájíme naše tři křesla.