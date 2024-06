Programově se shodneme, řekl Vondra o Turkovi. Ten to vidí podobně

Filip Turek má podle svých slov podobný program jako ODS vedená v europarlamentu Alexandrem Vondrou. „Se Sašou Vondrou máme podobné postoje a podobné cíle,“ myslí si Turek. „My se budeme snažit směřovat do ECR, tento týden tam budeme posílat žádost,“ nastínil.

Alexandr Vondra v pořadu uvedl, že co se programu týče, vidí mezi ODS a hnutím Motoristé sobě vysokou míru shody. „Dokonce jsem si vyplňoval i volební kalkulačku a vyšlo mi to docela dobře i s vámi,“ přiznal Vondra. Problém ale vidí v nacistické symbolice, ke které má nově zvolený poslanec za Motoristy kontroverzní vztah. „Koketování se svastikou je pro mě absolutně nepřijatelné,“ vytkl Vondra Turkovi.

Později ale Vondra zmírnil svou rétoriku a připomněl, že součástí frakce je i strana Bratři Itálie premiérky Giorgie Meloniové, která byla v minulosti také obviňována z krajně pravicové ideologie. „Giorgia Meloniová je seriózní politička,“ vyzdvihl Vondra. Vadí mu ale, že od Turka neslyšel distancování se od nařčení z jeho vřelého vztahu k nacistické symbolice.

„Myslím, že jsem se distancoval. Jestli nedostatečně, budu se distancovat opakovaně,“ bránil se nařčením Turek. „Byly to chyby mládí, chyba ostrého brutálního humoru. Nafackoval bych si za to. Opravdu v žádném případě neinklinuji k nacionálnímu socialismu,“ zdůraznil. „Brutální humor mám společný se svými židovskými přáteli, postavili se za mě i lidi z Židovské obce, postavila se za mě romská komunita,“ vyjmenovával nově zvolený poslanec.

Krátce po oznámení výsledků voleb předseda ODS Petr Fiala přiznal, že by jeho strana musela řešit další kroky, kdyby se frakce ECR názorově posunula. „Pokud by docházelo k dalším posunům, tak musíme zvažovat, co budeme dělat. Pro mne je být v jedné frakci s radikálními politickými silami nepřijatelné,“ uvedl Fiala.

V dosavadním Evropském parlamentu existuje sedm politických skupin. Pro založení nové je potřeba alespoň 23 europoslanců zvolených v nejméně sedmi členských státech.