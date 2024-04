Jednejme o míru! Máte linku do Kremlu? Hádka oživila debatu lídrů k eurovolbám

Kandidáti Klára Dostálová (nestr. za ANO)

(nestr. za ANO) Alexandr Vondra (SPOLU)

(SPOLU) Danuše Nerudová (nestr. za STAN)

(nestr. za STAN) Marcel Kolaja (Piráti)

(Piráti) Petr Mach (SPD a Trikolora)

(SPD a Trikolora) Kateřina Konečná (STAČILO!)

(STAČILO!) Lubomír Zaorálek (SOCDEM)

(SOCDEM) Filip Turek (nestr. za Přísaha a MOTORISTÉ SOBĚ)

V superdebatě k eurovolbám televizní stanice CNN Prima News se střetlo osm lídrů kandidátek. Mimo jiné se bavili i o pomoci Ukrajině a jejím financování. K tomu měla co říct Klára Dostálová za ANO. „Ve Sněmovně jsme vše podpořili, pokud šlo o pomoc Ukrajině. Jen mi trochu chybí kontrola těch peněz, jak je s nimi nakládáno. Podezření nemám. Přesto bych byla pro větší kontrolu,“ míní.

Situaci na východě Evropy zhodnotil Alexandr Vondra. „Fica a Orbána hájit nebudu. Na východě je souboj Davida s Goliášem. Rusko je agresor, Ukrajině musíme pomoc. Ukrajina nesmí padnout. Musíme držet západní solidaritu. Všichni si přejeme mír, ale mír nesmí být kapitulací a přestávkou ruského útoku. Ukrajina musí dostat bezpečnostní záruky,“ řekl kandidát SPOLU s tím, že na východě se odehrává souboj Davida a Goliáše.

Podle Kateřiny Konečné nekončící boje nikam nevedou a mělo by se jednat o míru. „Konflikt se za dva roky nikam neposunul. Nikdo neříká, že mír má být kapitulace. K tomu jednacímu stolu si ale budou muset sednout,“ uvedla.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima „Chtěla bych se zeptat pana Vondry, kolik ten nákup munice bude stát české občany? Protože to jsme se do téhle chvíle nedozvěděli,“ zeptala se v Superdebatě @Konecna_K. „Méně, než to, co tady Ukrajinci, kteří u nás žijí, dodají na daních,“ odpověděl @AlexandrVondra. https://t.co/t8R2qdIx7t oblíbit odpovědět

Její výrok ostře kritizoval Marcel Kolaja. „Ze slábnoucí pomoci nejsem nadšen. Měli bychom naopak v pomoci přidat. Je to v našem bezpečnostním zájmu podporovat Ukrajinu. Jsem znechucen z toho, co slyším u Kateřiny Konečné,“ řekl a připomněl šéfce, že ruský prezident jednat nechce. „Nebo snad máte přímou linku do Kremlu,“ ptal se. Stejně reagovala i Danuše Nerudová. „Nestydíte se?“ ptala se kandidátky.

„Zelenskému se to neustále musí honit hlavou, jestli Rusku nenechá Doněck, Luhansk či Krym. My jsme také nechali Slovensko,“ řekl Petr Mach.

Srovnání s rozdělením Československa, kde došlo k mírovému rozchodu dvou národů, odmítl Alexandr Vondra, který situaci na východě Evropy přirovnal spíše k Mnichovské dohodě. „Máme s tím zkušenost. Že se máme vzdávat území, rozhodovali někteří o nás bez nás. My nemůžeme být ti, kteří by vyzývali k appeasementu,“ upozornil.

Filip Turek poukázal na délku konfliktu. „Neumím si představit, že by se Rusové někdy vzdali Krymu. Ukrajinu jsem velmi podporoval, což je správně. Rusko je samozřejmě agresor. Jenže jak dlouho ta válka ještě má trvat?“ ptal se.

„Řekněme si, jestli plán o vítězství Ukrajiny byl reálný. V Afghánistánu to taky nedopadlo. Dlouho jste si to nechtěli připustit,“ oponoval Lubomír Zaorálek.

CNNPrimaNEWS @CNNPrima „Uvědomte si, že ta věc je z druhé strany taky strašně nebezpečná. Pokud budeme eskalovat situaci mezi Ruskem a NATO, jestli připouštíme konflikt, tak se zvrhne v jaderný konflikt, to je nezvratné. Z konvenčních zbraní se stanou jaderné strategické, stejně jako je riskantní… https://t.co/BmV6WCIj0D https://t.co/LTDqUT2s6a oblíbit odpovědět

Zaorálek upozornil na to, že eskalace konfliktu na Ukrajině je nebzpečná. „Jestli připouštíme konflikt mezi Rusy a NATO, tak se zvrhne v jaderný konflikt, to je nezvratné. Z konvenčních zbraní se stanou jaderné strategické, stejně jako je riskantní mluvit o tom, že tam pošleme vojáky, to je nebezpečná, velice zlá myšlenka. Podle mě to vyvolává možný rozpad NATO,“ uvedl v Superdebatě.