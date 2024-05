V ODS plnil roli Klausova vlčáka. Kousl a nepustil, vzpomíná Vondra na Macka

„My jsme až zas tolik na blízku nebyli. On byl místopředsedou v době, kdy já jsem byl ještě diplomat. Když jsem přišel do ODS, sice byl pořád členem, ale už nebyl ve vedení. Samozřejmě jsem ho sledoval, on byl prostě nepřehlédnutelný,“ zavzpomínal Alexandr Vondra z ODS.

Podle Vondry měl Miroslav Macek plnou řadu kontroverzních názorů. „I já jsem mnohdy s něčím nesouhlasil,“ dodal Vondra.

Macek ve straně plnil roli vlčáka, řekl Vondra. Podle něho to je pozice člověka, který má dostatečné postavení a je vždy připraven se do protivníka zakousnout a nepustit. Macek ji podle Vondry plnil pro Václava Klause na maximum. Vyzdvihl také jeho schopnost donutit mnohé „odkrýt karty.“

Miroslav Macek zemřel ve středu v 79 letech, informovalo o tom nakladatelství Albatros Media, které vydávalo jeho knihy. Po sametové revoluci byl politikem za Občanské fórum, později spoluzakladatel ODS a její místopředseda. V době rozpadu Československa v roce 1992 byl také místopředsedou federální vlády a vedl ministerstvo práce a sociálních věcí.

Mimo jiné proslul svými výraznými a často kontroverzními slovy i činy. Například na setkání stomatologů vrazil facku tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi. Macek tehdy odůvodnil útok urážkou své ženy.