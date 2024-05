Zemřel bývalý místopředseda ODS Miroslav Macek. Bylo mu 79 let

„Zprávu o úmrtí pana Macka jsme zveřejnili na žádost jeho manželky,“ sdělila PR manažerka nakladatelství Eva Karasová pro iDNES.cz.

„S velkou lítostí oznamujeme, že po krátké těžké nemoci zemřel dnes 1. května poklidně ve spánku, doma v přítomnosti své milované ženy Petry, kmenový autor společnosti Albatros Media pan Miroslav Macek. Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu,“ uvedla mluvčí vydavatelství Jana Fikotová. Rodina podle ní předem děkuje za projevenou soustrast a zachování soukromí.

Miroslav Macek byl stomatolog, publicista, překladatel, politický komentátor, po sametové revoluci československý politik za Občanské fórum, později spoluzakladatel ODS a její místopředseda. V době rozpadu Československa v roce 1992 byl také místopředsedou federální vlády a vedl ministerstvo práce a sociálních věcí.

Macek, známý svými výraznými a často kontroverzními slovy i činy, z aktivní politiky odešel v roce 2001, poté byl externím poradcem tehdejšího prezidenta Václava Klause. V posledních letech se věnoval publicistice, vydal například pokračování románu Saturnin.

K úmrtí Miroslava Macka se vyjádřil prostřednictvím mluvčího Petra Macinky exprezident Václav Klaus.

„Mirka jsem si nesmírně vážil pro jeho jasné politické myšlení, pro jeho schopnost srozumitelně formulovat své názory a pro jeho přesvědčivé vystupování, kterým uměl strhnout lidi kolem sebe,“ řekl.

„Mirek byl aktivní, pracovitý člověk mnoha zájmů. Naše veřejnost jej, kromě člověka politického, zná jako úspěšného a oblíbeného spisovatele. Nebojácně se pustil do několikadílného pokračování Jirotkova Saturnina, psal detektivky a dokonce překládal Shakespearovy Sonety. Jeho milovaným koníčkem byla zahrada, kterou po ‚mackovsku‘ vypiplal do překrásného místa klidu a pohody.“ vzpomínal exprezident.

„S Mirkem Mackem odchází nejen významný a talentovaný člověk české polistopadové politiky, ale také všestranně zajímavá osobnost, která bude chybět nejen jeho rodině, ale nám všem. Chci touto cestou vyjádřit nejen svůj smutek, ale především hlubokou soustrast jeho rodině,“ doplnil Klaus.

Pohlavek za manželku

Miroslav Macek budil pozornost svými výraznými a často kontroverzními slovy i činy. Rozruch vyvolal například jeho materiál z podzimu 1997 nazvaný „Věc: Krize důvěry“, v němž obvinil vlastní stranu z posedlosti úspěchem a zamlčování problémů.

Jeho političtí odpůrci mu zase vyčítali jeho podnikatelské aktivity. Mackovo jméno bylo spojováno zejména s nejasnostmi kolem privatizace Knižního velkoobchodu. On všechna obvinění popíral, a neváhal se kvůli tomu obrátit ani na soud.

V červnu 1999 vyhrál spor na ochranu osobnosti, v němž žádal po někdejším předsedovi ČSSD Miloši Zemanovi omluvu za jeho výrok, že Macek zprivatizoval Knižní velkoobchod díky intervenci některých politických činitelů a privatizaci označil za „jednoznačné tunelování“.

Mackovy podnikatelské aktivity jej nakonec přivedly k rezignaci na post místopředsedy ODS. V září 2001 přinesl tisk informaci, že Macek dostal několikamilionovou odměnu za poradenské služby rakouské Erste Bank při privatizaci České spořitelny. Macek nařčení z nezákonného jednání odmítl, přesto se po zveřejnění případu rozhodl z vedení strany odejít.

Miroslav Macek proslul i svým konfliktem s někdejším ministrem zdravotnictví Davidem Rathem. Na setkání stomatologů došlo i na facky. Bývalý vicepremiér za ODS Miroslav Macek, který měl diskusi tehdymoderovat, napadl Ratha. Ten se bránil pěstmi. Macek odůvodnil útok urážkou své ženy.

„Byla to ryze soukromá věc mezi mnou a ministrem Rathem. Nebylo v tom žádné politikum ani to nemělo nic společného s komorou. Mělo to výchovný charakter,“ řekl iDNES Macek.

Ministr David Rath přišel diskutovat na valnou hromadu České stomatologické komory. Diskusi měl moderovat právě Macek. Těsně před zahájením rozmluvy ale oznámil, že si musí vyřídit osobní věc. Pak přistoupil zezadu k Rathovi a uštědřil mu pohlavek.

Šokovaný Rath vstal od předsednického stolu, nakročil k odchodu a pak se vrátil a postavil se Mackovi čelem. Ten na něj však zaútočil pěstmi a Rath se bránil. Oba odtrhl až Rathův spolupracovník Michal Sojka.