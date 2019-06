David Rath

Politik a lékař

16:01, aktualizováno 26. června 2019 12:34

Lékař David Rath během politické dráhy vystřídal v řadách ČSSD posty od ministra zdravotnictví až po řadového poslance. Bývalý středočeský hejtman proslul korupční kauzou, kvůli které byl 14. května 2012 do 11. listopadu 2013 osmnáct měsíců ve vazbě. V dubnu 2019 ho odvolací soud poslal na sedm let do vězení.