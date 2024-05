Bezhlavě jsme lítali po ledě, uznal Cingeľ. Teď se už Slováci soustředí na Kanadu

„Vstup do utkání jsme měli docela dobrý, ale byli jsme příliš mnoho vylučovaní. Vytvořili jsme si i nějaké šance, jenže efektivita byla na jejich straně. V přesilovce nám dali gól, potom další a už jen kontrolovali zápas,“ shrnul lakonicky poslední ostravský zápas slovenský útočník Peter Cehlárik. „Předvedli přesně ten styl jako ve švédské lize s kontrolou na puku. A my nehráli dost dobře na to, abychom je dali.“

Podobně to viděl i další slovenský forvard Lukáš Cingeľ. „Jen první třetina měla nějaké parametry. Ve druhé jsme začali propadat a Švédi toho dokázali velmi rychle využít. Přečíslovali nás a my jsme začali trošku bezhlavě lítat po ledě,“ líčil Cingeľ.

Kromě výprasku zaznamenali Slováci ještě jednu nepříjemnost - utkání nedohrál Martin Pospíšil, jenž si po nárazu do mantinelu zřejmě poranil rameno.

„Tady na šampionátu hraje fakt výborně, je silný na puku, velmi dobře využívá prostor a čas, který na velkém ledě má, dokáže si podržet puk. Hraje velmi efektivně. Doufám, že bude na další zápas zdravý,“ přál si Cehlárik. „A jinak? Poslední zápas v hlavách zresetujeme, je to za námi. Můžeme se jedině poučit z některých věcí, ale turnaj pro nás pokračuje.“

A ve čtvrtfinále Slováci narazí na Kanadu. „Jejich soupiska je nabitá stejně, jako byly nabité týmy v naší skupině, třeba Amerika nebo Švédi. Samozřejmě se na ně musíme podívat, podívat se na to, kde jim můžeme ublížit směrem dopředu,“ nastínil Cehlárik.

Peter Cehlárik ze Slovenska se raduje z gólu proti Polsku s Markem Hrivíkem.

Slovenský tým se může inspirovat zápasem s USA, který vyhrál 5:4 v prodloužení. „Musíme hrát stejně, rychle do brány, využívat šance z předbrankového prostoru, které se naskytnou, dát gól ze začátku. Proti Americe jsme hráli přesně tak, jak si to představujeme. Budeme se snažit předvést podobný výkon,“ zmínil Peter Cehlárik. „Musíme zapracovat na detailech, na maličkostech, které budou rozhodovat. Musíme hrát za každého stavu náš hokej a věřit mu,“ doplnil jej Cingeľ.