Slovenský útok táhne Hudáček. Je neskutečný, obdivují ho spoluhráči

„Neskutečné, klobouk dolů. Doufáme, že mu to vydrží co nejdéle, aby nás dotáhl až do finálového zápasu. Je neskutečný, šikovný na puku, výborná střela,“ chválil svého spoluhráče slovenský bek Mário Grman.

„Já už mu pak říkal, ať všechno pálí na branku. Měl šanci na hattrick na mistrovství světa, což je výjimečná záležitost. I na ledě jsem na něj křičel, ať všechno sype na branku,“ líčil slovenský kapitán Tomáš Tatar.

„Hattrick? Ten byl blízko i daleko. Neměl jsem v hlavě, že bych šel po hattricku nějak tvrdohlavě. Škoda, jak jsme šli dva na jednoho, tam jsem to přestřelil. Kdyby to šlo o deset centimetrů níž, je to gól. Nevadí,“ pravil Hudáček. „Však pět gólů je dost. Minulé mistrovství jsem nedal ani jeden, takže jsem rád, že jich je už pět.“

Hudáček se proti Francii v obou případech prosadil přesně umístěnou střelou pod horní tyč, jednou po efektní otočce, když se zbavil bránícího hráče, podruhé po průniku středem.

„Rozebíráme brankáře před každým zápasem, takže jsem věděl, kam mířit. Janko Lašák nám říkal, že máme střílet nahoru. A vyšlo to,“ usmíval se Hudáček, který celkově nastřílel za slovenskou reprezentaci na mistrovství 13 branek a v žebříčku předskočil legendu Pavola Demitru.

„Zatím to nijak nevnímám. Jsem tu a snažím se pomoct týmu. Ale po kariéře určitě někdo bude na to vzpomínat. Já si na to můžu možná trošku připít a budu spokojený, čeho jsem dosáhl.“

Slova chvály na Hudáčkovu adresu už teď pronesl bývalý slovenský hokejista Michal Handzuš, jenž ocenil jeho angažmá v Třinci, během kterého podle něj Hudáček dozrál. „Jsem rád, že si toho všimli, a doufám, že je to pravda,“ pronesl slovenský střelec.

Teď už se ale společně s týmem soustředí na nedělní duel s Lotyšskem (20.20), který je pro Slováky klíčový.

„Vím, že je to nejdůležitější zápas na turnaji, a musíme od prvního buly hrát svou hru a vnucovat jim ji. Víme, co nás čeká, a doufám, že to vyjde,“ řekl Hudáček. Jeho slova potvrdil i Mário Grman: „Dá se říct, že ten zápas je rozhodující. Sice pak máme ještě Švédy, ale v neděli už bychom si mohli zaručit postup.“