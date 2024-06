Euforie v Bostonu. Basketbalisté Celtics slaví rekordní osmnáctý titul v NBA

Pouze Jrue Holiday už měl na kontě titul z roku 2021 s Milwaukee. Poprvé naopak slavil veterán Al Horford, který před prvním titulem odehrál 186 play off utkání, což je nejdelší čekání v historii soutěže. První oslavy zažívají i hvězdy týmu Jayson Tatum a Jaylen Brown, který byl zvolen nejužitečnějším hráčem finálové série. Získal trofej Billa Russella pojmenovanou po legendě Bostonu a majiteli 11 titulů.

„Je to úspěch celého týmu. Podělím se o trofej se svým bratrem a parťákem Jaysonem Tatumem,“ řekl Brown, který měl v sérii průměr 20,8 bodů na zápas. Tatum byl lepší s průměrem 22,2 body, ale pro Browna hovořil zejména výkon v klíčovém druhém finále, kdy zajistil Bostonu vítězství.

Znovu se tak potvrdilo, že nikdy v historii NBA se nestalo, aby tým dokázal otočit sérii, ve které prohrával 0:3 na zápasy. Dallas sice vysokou výhrou ve čtvrtém finále vystrčil drápky, ale Boston doma žádné překvapení nedovolil a potvrdil, proč byl nejlepším týmem základní části.

Celtics vedli od úvodních minut a diktovali tempo. Už v poločase měli náskok 21 bodů a nedali Dallasu sebemenší šanci. V úvodu třetí čtvrtiny dokonce odskočili na 26 bodů a pak si v klidu hlídali náskok kolem dvaceti bodů. Když téměř čtyři minuty před koncem zvýšili na 106:80, už pomalu začali slavit a ve zbytku zápasu už ani nepotřebovali skórovat, jen čekali na závěrečný hvizd.

Pro Boston to bylo druhé finále za poslední tři roky a celkově už třiadvacáté. Pouze Los Angeles Lakers byli ve finále častěji. Boston však pouze pět finálových sérií prohrál a má už 18 titulů, o jeden více než Lakers. Celtics tak jsou nejúspěšnější týmem historie NBA.

„Dokázali jsme to,“ radoval se Tatum, kterého po závěrečném hvizdu přemohly emoce. „Celou dobu slýcháme o minulosti Celtics. Tohle je nový tým, který ale vstřebal všechny ty zkušenosti, poučil se z nich a našel svou cestu k titulu,“ dodal Brown.

Dallasu nestačilo ani 28 bodů a 12 doskoků Luky Dončiče a 15 bodů a 9 asistencí Kyrieho Irvinga, kteří ale byli většinu zápasu dobře bráněni a na body se nadřeli. Dončič se dopustil i sedmi ztrát. „I když jsme nezískali titul a jsme teď smutní, tak to od nás byla sakra dobrá sezona. Jsem pyšný na každého v týmu. Máme být na co hrdí,“ řekl Dončič, který vstupoval s týmem do play off až z páté pozice.

Pro Boston tím vyvrcholila jedenáctiletá cesta od chvíle, kdy Celtics vyměnili do Brooklynu hvězdné veterány Paula Pierce a Kevina Garnetta za výběry v draftu, které pak využili v získání Browna s Tatumem v letech 2016 a 2017. Následně získali z univerzity Butler Brada Stevense, který táhne tým nejprve jako trenér a nyní stojí za složením vítězného týmu jako prezident basketbalových operací. Právě on jmenoval trenérem Joa Mazzullu, který se ve 35 letech stal nejmladším koučem s titulem v NBA za posledních 55 let. Ve stejném věku se to tehdy povedlo Billu Russellovi.

„Je to skvělý pocit. Byli jsme pod velkým tlakem, často nás kritizovali, ale to je Boston. Tady jsou nejvyšší nároky a to je správně. A poslouchat, že děláte dobrou práci, je stejně nebezpečné jako slyšet hlasy, že nestojíte za nic. Teď se pojďme radovat a užívat si odměnu za tvrdou práci,“ řekl Mazzulla.