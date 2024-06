Cristiano Ronaldo

Dá se k němu říct něco, co byste ještě nevěděli? Příští rok v únoru mu bude čtyřicet a tváří se, že vydrží až do mistrovství světa 2026. Kdo jiný by to měl zvládnout? Mimozemšťan. Už je za kótou 1 200 soutěžních zápasů, jeho góly se blíží devíti stovkám. „Kdybych na něj měl recept, prodával bych ho hodně draho,“ usmál se český stoper Tomáš Vlček. Když se v roce 2001 narodil, Ronaldo už trénoval s prvním týmem Sportingu Lisabon.