Nejčastěji střílím škodnou. Beránek o zlaté euforii, Brodu i myslivecké vášni

„Říkalo se mu Kulda a hrával s generací kolem pana Chytráčka,“ zmínil osmadvacetiletý útočník jednu z velkých brodských hokejových legend. „A myslím, že děda hrál docela slušně,“ dodal.

Když jsem nedávno mluvila s další brodskou hokejovou ikonou Jiřím Holíkem, tak avizoval, že se vás musí zeptat, jestli náhodou nejste v příbuzenském vztahu s Beránkem, se kterým on kdysi hrával v jednom týmu...

A mně zase připomínal táta, abych – až se s panem Holíkem potkám na oslavě na brodském náměstí – mu to potvrdil. (usmívá se)

Ondřej Beránek Hokejový útočník se narodil 21. prosince 1995 v Havlíčkově Brodě. Na tamním stadionu v Kotlině také začala jeho hokejová kariéra. V 16 letech ovšem odešel do Karlových Varů, kde působí dodnes. V sezoně 2015/16 vypomáhal ve 33 zápasech jihlavské Dukle. Premiéru na světovém šampionátu si v dresu českého týmu odbyl loni, letos v Praze slavil titul mistra světa. Na turnaji vstřelil jeden gól v zápase s Norskem.

Vy se ovšem ve čtvrtek 20. června nepotkáte pouze s Jiřím Holíkem, ale také ještě s bývalým vynikajícím obráncem Jaroslavem Benákem, takže to vlastně bude sraz tří brodských mistrů světa, kteří získali zlaté medaile na šampionátu v Praze. Jeden v roce 1972, druhý 1985 a vy letos v květnu...

Uff, z toho, co jste teď řekla, mi běhá husí kůže po těle. Je to až neuvěřitelné, že zrovna já tam budu stát s takovými legendami. Opravdu se moc těším. Věřím, že to bude velmi příjemné setkání.

Jak dlouho vám trvalo, než jste uvěřil, že to není sen, že jste skutečně mistr světa?

Hned to nebylo, to je jasný. Vlastně až na dovolené v Turecku, kam jsem odjel s rodinou, mi to tak nějak došlo. Říkal jsem si: To je tak krásný, co jsme dokázali. Moc si toho vážím, protože být mistr světa, to se hned tak nepodaří.

Splnil se vám dětský sen? Nebo máte nějaký odvážnější?

Když jsem jako kluk koukal s rodiči v televizi na nároďák, tak jsem si strašně přál v něm aspoň jednou taky hrát. A když se to povedlo, tak jsem chtěl hrozně moc na mistrovství světa. Letos jsem na něm byl podruhé a celé to vygradovalo titulem. O tom už jsem ale snad ani neměl odvahu snít. O to víc si to taky užívám. Je to krásný, je to... Prostě krásný. (usmívá se)

Pocházíte z Havlíčkova Brodu, který dal československému a později i českému hokeji celou řadu skvělých hokejistů. Měl jste jako kluk nějaký svůj vzor?

Já vždycky koukal na kluky, kteří zrovna hráli za „áčko“, takže největší idol pro mě byl Míra Třetina (bývalý brodský útočník a současný šéf BK Havlíčkův Brod). Byl mezi těmi, kteří v roce 2006 dovedli Brod do první ligy. Oslavovalo se tehdy na ledě a dostal jsem jeho hokejku. Ještě ji někde určitě mám. V Brodě se tehdy protočila i spousta borců odjinud, například Vláďa Sobotka ze Slavie, ale Míra byl pro mě prostě nejvíc. (usmívá se)

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko. Na snímku Ondřej Beránek. (26. května 2024)

Vy jste ovšem coby malý špunt mohl v brodském dresu vidět i Romana Červenku, s nímž jste letos v jednom týmu vybojoval v Praze titul mistra světa...

Máte pravdu. Jak říkám, spousta skvělých hráčů prošla Brodem. Vlastně i Michal Kempný.

Nicméně vy sám jste za brodský A-tým nikdy nehrál, protože zhruba v šestnácti letech jste odešel do Karlových Varů, kde působíte doteď.

Vary tehdy hrály juniorskou obdobu KHL a já od nich dostal nabídku. S odstupem času musím říct, že mi tahle zkušenost strašně moc pomohla. Hrál jsem MHL tři roky a vůbec se to nedalo srovnat s žádnou naší mládežnickou soutěží.

Karlovy Vary ale nejsou zrovna za rohem a vy jste odešel pryč v šestnácti letech. Nestýskalo se vám po domově, po rodině?

Začátek byl těžký, to je jasné, jenže ve Varech je skvělé zázemí, takže jsem si rychle zvykl a bylo to super. Navíc jsem si pak brzy našel přítelkyni a šel bydlet k ní. A moji rodiče se taky snažili jezdit co nejčastěji, i když cesta z Brodu do Varů trvá pět až šest hodin.

Když to malinko zlehčím, tak z kluka z drsné Vysočiny se celkem rychle stal lázeňský švihák...

(směje se) To bych rozhodně neřekl. Jestli jsem se za ty roky byl na kolonádě podívat čtyřikrát, tak je to fakt moc. Víte, já jsem myslivec a rybář, takže mě to táhlo spíš do přírody. A je pravda, že okolí Varů je po téhle stránce krásné. Takže, pokud jsem zrovna nehrál, byl jsem v lese, nebo na rybách.

Ondřej Beránek bráněný Kanaďanem Owenem Powerem.

Tak schválně, jakým nevětším úlovkem se může pochlubit myslivec Beránek?

Myslivost není ani tak o úlovcích, jako spíš o tom, jak se o zvěř staráte. Každopádně jak v Brodě, tak i ve Varech je skvělá parta myslivců. A jasně, patří k tomu i lov. Já střílím nejčastěji škodnou. Kolem Varů je spousta divokých prasat, už jsem jich zastřelil asi dvě stovky.

Jsou vám bližší Karlovy Vary, nebo Havlíčkův Brod?

Řeknu to takhle, půl svého dosavadního života jsem žil v Brodě, půl v Karlových Varech. Ale jsem rodák z Brodu, je to můj domov a chtěl bych se tam jednou vrátit – i s dětmi a se svojí paní.

Každopádně teď zatím dál zůstáváte ve Varech. Nezamíchá titul mistra světa přestupovými kartami?

Je pravda, že jsem ve věku, kdy bych se mohl zase posunout někam dál. A samozřejmě nabídky se objevily, jezdili i skauti z NHL... Já mám ale zatím platný kontrakt ve Varech, takže uvidíme, jak se to celé vyvine.

Třeba si budete moct brzy zastřílet někde v kanadských lesích... (směje se)

Třeba ano, kdo ví...

Vraťme se ještě na skok na letošní šampionát. Existuje nějaký moment, na který si naprosto přesně vzpomenete i po letech?

Já jsem si užíval úplně každý zápas. Ale když jsem hned v tom druhém dal gól Norsku a vyrovnal na 3:3, tak jsem zvedl ruce a podíval se nahoru až ke stropu haly. V tu chvíli jsem viděl všechny ty nadšené lidi, jak se radovali, to bylo něco nepopsatelného.