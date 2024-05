Už mám Ostravy dost. Pojďme do Prahy, velí Slovákům útočník Slafkovský

„Osobně se na to moc těším a věřím, že všichni ukážeme, co v každém jednom z nás je, že můžeme hrát hokej s každým. Dáme do toho vše. Věřím, že když si vše splníme, máme šanci,“ tvrdí 20letá slovenská jednička draftu, kterou si vybral tým Montreal Canadiens.

Čeká váš čtvrtfinále s Kanadou. Bude to pro vás o to speciálnější, že hrajete v Montrealu?

Mám tam pár kamarádů, takže se těším. Kanada je vždycky dobrá, zvlášť když má mančaft z NHL. Ale bude to náročný zápas.

Tým plný hvězd z NHL mají i Švédové, ale zápas s nimi vám úplně nevyšel, prohráli jste 1:6. Bylo to i tím, že už jste měli jistotu 4. místa ve skupině?

Možná to tak je, ale nemělo by to měnit nic na tom, že chceme vyhrát každý zápas. Teď Švédy musíme vyhodit z hlavy a soustředit se na čtvrtek.

Vraťme se ještě ke Švédům. Chybělo vám v zakončení štěstí? Trefovali jste tyčky.

Jasně, ale už jsme se na to moc nesoustředili. Byl to takový zápas, jaký byl. Je třeba to vyhodit z hlavy a soustředit se na čtvrtek. To je pro nás nejdůležitější zápas na turnaji.

Možná se budete muset obejít bez Martina Pospíšila, který si v zápase se Švédy poranil rameno. Byla by to velká ztráta?

Jasně, a ne jen pro mě, ale pro celý tým. Škoda. Doufám, že bude v pohodě, že to nebude nic vážného. Samozřejmě když hrajeme bez jednoho chlapa, lajny jsou rozházené, všichni hrají jinde a jinak, ale to nemůže být naše výmluva.

Ve skupině jste narazili na další zámořský celek. Výběr Spojených států jste zdolali v prodloužení. Vyhovuje vám zámořský styl více než švédské rychlé kombinace?

Musíme si to rozebrat na videu, ale pokud chceme něčeho dosáhnout, je jedno, s kým hrajeme. Porazit musíme všechny.

Mimo jiné vás čeká přesun z Ostravy do Prahy? Pomůže vám třeba i změna prostředí?

Jasně. Pojďme do Prahy, už mám Ostravy dost.