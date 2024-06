Madonna se rozešla s boxerem. Je jako DiCaprio, starší nebere, vtipkují fanoušci

Vybírá si svou daň náročná kariéra zpěvačky, nebo je problém v tom, že zatím poslední partner Madonny už oslavil třicítku? Podle informací médií se s nyní již bývalým přítelem, trenérem boxu, snažili oba najít ve vztahu kompromis, ale v průběhu turné The Celebration Tour se viděli během několika měsíců jen párkrát.

„Madonna Joshe v poslední době téměř nevídala, protože měla velmi nabitý program. Zkrátka to celé vyšumělo do ztracena. Není mezi nimi žádná zlá krev – stále se mají rádi. Jejich milenecký vztah ochladl, ale zůstávají nadále přáteli,“ cituje svůj zdroj deník The Sun.

Popová hvězda oslaví letos v srpnu šestašedesáté narozeniny. To ale rozhodně neznamená, že by se dívala po mužích starších čtyřiceti let. Posledních patnáct let si vybírá partnery zásadně mezi zájemci, kterým nebylo ani třicet. S boxerem Joshem začala chodit loni poté, co začal trénovat jejího syna Davida Bandu.

Madonna v rámci turné Celebration vystoupila na brazilské pláži Copacabana. Na koncert přišlo odhadem 1,6 milionu lidí. (4. května 2024)

Ohledně zpěvaččina výběru výrazně mladších mužů už vtipkují i fanoušci. „Leo DiCaprio má pravidlo 26 let a se staršími zkrátka nerandí, přes to nejede vlak a to už všichni dobře víme. Mám pocit, že u Madonny jsou tou hranicí u mužů, kdy je čas se rozloučit a přesedlat na mladšího koně, třicáté narozeniny,“ píše jeden z Madonniných sledujících na Instagramu v komentářích a mnozí s ním souhlasí.

Zpěvačka byla naposledy spatřena na jednom z večírků po boku francouzského zpěváka Erica Labata. Tomu je už ale „úctyhodných“ 37 let, takže z toho nejspíš nic nebude.

Větší šanci by mohl mít další mladší sportovec, Richard Riakporhe žijící v Londýně. Ten se kromě boxu věnuje také modelingu. „Richard se s Madonnou seznámil prostřednictvím světa módy – mají v něm společné přátele. Vycházejí spolu velmi dobře a ve společnosti toho druhého se vždy dobře baví. Kdoví, třeba se dají dohromady,“ píše deník New York Post.

Madonna obnovila v červnu práci na svém životopisném filmu, ve kterém ji ztvární americká herečka Julia Garnerová. Letos v létě by zpěvačka měla dokončit scénář, který bude produkovat společnost Universal Pictures.

Pětašedesátiletá hvězda chce vytvořit film lepší, než byl Rocketman a prohlásila, že ho hodlá sama i režírovat. „Měla jsem mimořádný život, musím natočit mimořádný film. Spousta lidí se o mně snažila natočit film. Většinou to ale byli misogynní muži. Tak jsem strčila nohu do dveří a řekla, že nikdo nebude vyprávět můj příběh, jen já sama,“ řekla Madonna pro deník The Sun.