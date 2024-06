Štěnovičtí uklízejí bahno po povodni, starosta dokáže usnout jen díky práškům

Losinský potok se vylil z koryta v neděli krátce po poledni a vlil se do domů v ulici V Potocích. Jakmile to bylo možné, lidé se hned pustili do úklidu všudepřítomného bahna. Jsou to nejen samotní obyvatelé domů, jejich příbuzní, ale i řada dobrovolníků. Do pomoci se samozřejmě vrhli i místní hasiči a členové sborů z okolních obcí.

„Kolik celkem pomáhá lidí, netuším. Je jich tu ale hodně,“ řekl v rychlosti starosta postižené obce Jan Polívka. „Teď se snažíme dostat lidi z nejhoršího, uklidit bahno. A taky uklidit koryto potoka, kdyby náhodou přišla další vlna,“ nastínil starosta, který se od včerejšího odpoledne téměř nezastavil. V noci na pár hodil usnul, ale jen díky medikamentům. Zkrátka situace je pro něj natolik adrenalinová, že mu nedovolí v klidu spát.

Hned včera se objevily u zasažených nemovitostí kontejnery, do kterých Štěnovičtí házeli vše, co hnědá voda zničila. „Aktuálně potřebujeme lopaty, silniční košťata, pracovní rukavice, holínky, kanystry, pytle, sava, kýble a jiné úklidové prostředky,“ vyjmenoval Polívka.

Lidé mohou věci nosit do lidového domu. Zda už na výzvu někdo zareagoval, starosta netuší. „To má na starosti někdo jiný,“ přiznal Polívka s tím, že je nutné zařídit spoustu dalších potřebných věc, jako zprovoznění poničené komunikace či vyčištění studní.

Přestože voda zaplavila některé domy až do výše přes jeden metr, nikdo zatím nevyužil nabídky přestěhovat na nezbytně nutnou dobu do objektu, který má obec k dispozici. „Jsou u příbuzných, zkrátka každý někoho má,“ potvrdil místostarosta Štěnovic Martin Nový.

Na otázku, zda budou nějakým způsobem pomáhat lidem s pořízením věcí do domácností, o které přišli během povodně, odpověděl, že je to předčasné. „Tahle otázka ještě není na pořadu dne,“ konstatoval místostarosta. Pomoc podle něj běží na všechny strany a všechny práce jsou teď prioritní.

Hasiči zachraňovali ve Štěnovicích ženu, pro kterou si došli po nastavovaném žebříku. Museli také rozbít okno u domu, aby odtamtud vynesli imobilního staršího muže. Skrze dveře se k němu už nemohli dostat. Nemohoucí senior seděl na sedačce a vodu měl až po krk.

Štěnovickým se po několika pokusech podařilo dnes dopoledne dostat zpod můstku auto, které tam voda napasovala. Nebylo to ale nic jednoduchého, vyprostit fabii se pokoušel i hasičský vyprošťovací speciál z Košutky.

Za sobotu a neděli zasahovali hasiči u 266 událostí v Plzeňském kraji, které měli souvislost s deštěm. Nejvíce na Plzeňsku, Klatovsku a Domažlicku. „Jen čerpání vody z objektů a komunikací si vyžádalo 147 výjezdů. Zbylé události se týkaly uvolňování propustků, koryt potoků, monitoringu stavu vody na tocích a odstraňování popadaných stromů,“ vyjmenoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Ve Štěnovicích jsme zachraňovali z domů okny osm osob a již zmíněnou ženu pomocí nastavovacích žebříků. Dále to byla záchrana rodiny ve Starém Plzenci, která uvázla s autem ve vodní laguně,“ vyjmenoval Poncar. Lezec se také ve Štěnovicích slaňoval z vrtulníku pro muže, který uvázl v rozvodněné řece a čekal na záchranu na kameni.

Škody na veřejném majetku se teprve sčítají

Hasiči vyjížděli po silných přívalových deštích také do Starého Plzence, Losiné či Božkova. Škody v obcích na veřejném majetku, tedy hlavně na silnicích, budovách, parcích, případně lávkách a mostech, se zatím odhadují na několik milionů korun. Pracovníci krajského odboru bezpečnosti a krizového řízení teď mapují škody v terénu.

Na trati mezi Plzní a Starým Plzencem došlo k podmáčení a sesutí svahu a pádu stromu na trať. „Dnes se udělal průzkum a zjistilo se, že svah je natolik nestabilní, že práce budou trvat delší dobu. Předběžný termín zprovoznění trati je 20. června,“ vysvětlil mluvčí hasičů Správy železnic Martin Kavka. Původní předpoklad zprovoznění byl do úterý.

Náhradní autobusová doprava je zavedena v úseku Plzeň – Nezvěstice, u některých vlaků mezi Plzní a Starým Plzencem. „Zbývající část linky Horažďovice Předměstí- Plzeň - Pňovany budou zajišťovat vlaky. Aktuální informace pro cestující jsou na webových stránkách idpk.cz. Situaci se stanovením tras náhradní autobusové dopravy komplikuje i přestavba křižovatky nad Losinou,“ vysvětlil dopravní specialista společnosti organizující veřejnou dopravu v Plzeňském kraji Martin Fencl.