Prestižní PORG chce od Brna starou školní budovu, opravovat ji hodlá deset let

„Budova Školského komplexu na Mendlově náměstí je historická a stejně jako na mnohé jiné objekty sloužící v Česku ke vzdělávacím účelům se na ni léta nesáhlo,“ uvedla ředitelka PORG Brno Dagmar Dluhošová.

Platit školné 130 tisíc korun za studium v takovém objektu by nemuselo některé rodiče zrovna přitahovat, což vnímá i škola. „Studentům chceme poskytovat vzdělávání, které odpovídá 21. století, a k tomu patří i patřičné podmínky, v nichž budou žít. Proto potřebujeme udělat rozsáhlou rekonstrukci,“ sdělila Dluhošová.

Konkrétní částku nezmínila. Podle materiálu, který nedávno projednávali brněnští radní, by se však mohlo jednat o sumu dosahující 180 milionů. S částkou za odkup, kterou PORG nabízí, by šlo pro soukromou školu o náklady rovných 300 milionů. „Počítáme s tím, že by se rekonstrukce udála po etapách vždy přes léto. Ale abychom se do ní mohli pustit, potřebujeme být majiteli objektu,“ podotkla ředitelka. Generální rekonstrukce by zmíněným způsobem probíhala asi deset let.

Vrcholní brněnští politici možný prodej školské budovy, do níž chodí více než 750 žáků, řeší už několik týdnů. Zpočátku s prodejem nesouhlasili, protože by se město tímto krokem zbavilo budovy uzpůsobené pro vzdělávání a do budoucna by mu mohla chybět.

Podle radního Jiří Olivy (SOCDEM) však nakonec otočili a zaúkolovali právě jej společně s úředníky majetkového odboru, aby jednali o konkrétních podmínkách možného prodeje. „Mají zájem tam vybudovat důstojnou budovu. Chtějí investovat do svého, nikoli do cizího, když jsou dnes v budově v nájmu,“ poznamenal Oliva směrem k PORG.

Jestli nakonec budovu, v níž soukromník působí od roku 2007 a za tu dobu sám do objektu vložil na nejrůznějších opravách a modernizacích 30 milionů korun, Brno prodá, záleží na zastupitelích. Pokud by k dohodě nedošlo, je podle Olivy pravděpodobné, že bude PORG hledat jinou lokalitu třeba i pro novostavbu a městskou budovu opustí.

