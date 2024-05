Třinecký Slovák Čacho o stěhování do Prahy: Na outúčko máme super vzpomínky

„Byl to velmi těžký zápas a musíme si přiznat, že jsme ho vůbec nezvládli. Soupeř byl ve všem lepší, zaslouženě vyhrál,“ prohlásil Čacho, který před rokem posílil třinecké Oceláře, s nimiž letos slavil titul.

A zažil s nimi i úpornou bitvu se Spartou Praha, kdy Třinečtí v 0 2 areně ve čtvrtém prodloužení sedmého semifinálového utkání vybojovali postup do finále...

„S chalany z Třince jsme se bavili, že máme na outúčko super vzpomínky. Nevím, jaká bude sestava, ale moc se tam těším,“ usmál se Viliam Čacho, s nímž jsou ve slovenském výběru také třinečtí spoluhráči Libor Hudáček a Marko Daňo.

Jaké to bylo zahrát si poprvé na turnaji?

Po té delší pauze to nebylo ideální, a jak se zranil Pospec (útočník Martin Pospíšil), hráli jsme na tři centry a tělo dostalo dost zabrat. Ale fyzicky jsem se s postupujícím zápasem cítil lépe a lépe. Musel jsem tu pauzu rozhýbat. Ze začátku mě nohy moc neposlouchaly.

Bylo těžké srovnat se se ztrátou Martina Pospíšila i psychicky?

Bez něj to bylo těžké, ale věřím, že Maťo bude v pohodě (ve středu zástupci Slováků uvedli, že pro zraněného Pospíšila turnaj skončil).

Byli Švédové o tolik lepší?

Hráli dobře, ale my jsme jim k tomu vítězství dost pomohli svým výkonem. Nezískávali jsme forčekinkem vůbec puky, prakticky jsme jim dali všechny třetiny zadarmo. Mají kvalitní tým, mají hráče z NHL, ale my jsme jim to ulehčili.

Neprojevilo se na vašem přístupu k utkání i to, že už bylo jasné, že postupujete do čtvrtfinále?

Těžko říct, zda to bylo tím. V hlavách jsme to asi trochu měli, ale spíše to bylo celkově od nás takové ospalé.

Sledovali jste zápas USA – Lotyšsko, který Američané vyhráli 6:3 a tím svého soupeře vyřadili ze hry o čtvrtfinále?

Jedním očkem jo. Věděli jsme, o co se tam hraje, a možná nám to nakonec nepomohlo, že jsme už dopředu věděli, že jsme postoupili.

Na čtvrtfinále se stěhujete do Prahy, kde vás čeká Kanada, která vyhrála svou skupinu. Je to nejsilnější soupeř?

Nevybereme si, všechny čtyři nejlepší týmy z pražské skupiny jsou opravdu kvalitní. Pokud k zápasu přistoupíme o dost lépe než se Švédy, tak můžeme postoupit přes každého.

Třinecký útočník Viliam Čacho v sevření sparťanů.

Chvíli byli ve hře i Češi. To by se vám líbilo?

To můžeme nechat na finále.

Na turnaji jste už porazili zámořský tým, ve skupině Američany 5:4 v prodloužení. Takže víte, jak na Kanadu?

Víceméně víme, jak proti Kanadě hrát. Bude to náročný zápas, budeme muset pořádně zabrat. Občas na turnaji akce přehráváme. Účinnější bude vše tlačit do brány a čekat na dorážky a na ty škaredé góly.