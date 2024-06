Mistr světa Voženílek míří z Třince do švýcarského Zugu. Anebo do NHL

Třinečtí hokejoví šampioni přišli o jednu ze svých opor. Útočník Daniel Voženílek se rozhodl odejít do zahraničí. V Zugu by měl podepsat dvouletou smlouvu, leč stále není vyloučený ani jeho přesun do NHL.