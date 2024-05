Hokejisté Pardubic a Sparty budou mít v Lize mistrů čtyři stejné soupeře

Hokejisté Pardubic a Sparty budu mít v Lize mistrů čtyři stejné soupeře. Na led Dynama i do Prahy zavítají shodně finský mistr z poslední tří let Tappara Tampere a maďarský Székesfehérvár, který hraje v mezinárodní rakouské lize ICEHL. Oba celky se také vydají do Berlína k duelu s Eisbären a do Sheffieldu. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti mistrovství světa v Praze.