Slovenský útočník Jedlička se stal posilou hokejistů Komety Brno

„Potěšilo mě, že Kometa projevila zájem. Měl jsem sice nějaké další nabídky, ale vždycky jsem měl sen, že se do Brna vrátím. Jako malý kluk jsem tady hrál a vnímal tu obrovskou fanouškovskou podporu. Říkal jsem si, že jednou bych to chtěl zažít na vlastní kůži a jsem za to vděčný,“ řekl Jedlička. Ve slovenské extralize má na kontě za čtyři sezony ve 131 zápasech včetně play off 87 bodů za 38 branek a 49 asistencí.

Jedličku, kterého draftovalo v NHL v roce 2023 v 7. kole na 219. pozici Colorado, o celý uplynulý ročník připravilo zranění. „Od března trénuju, jsem maximálně připravený hrát zápasy, na které se moc těším. Vlastně už koncem sezony jsem byl připravený hrát, ale na farmě mě nechali jen trénovat, do zápasů mě v rozjeté sezoně v Coloradu už nepustili,“ uvedl Jedlička.

Účastník dvou mistrovství světa dvacítek sehrál v sezoně 2022/23 osm zápasů za slovenskou reprezentaci a nasbíral čtyři body za tři trefy a jednu asistenci.