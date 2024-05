Košťálek odchází z Pardubic, příští sezonu odehraje ve Vítkovicích

Košťálek je druhým hráčem, který Východočechy opouští poté, co ambiciózní klub nezískal mistrovský titul. Útočník Tomáš Hyka odešel do Sparty.

„Chtěl bych Honzovi poděkovat za tři sezony v dresu Dynama. Odvedl tu kus práce. Nyní se naše cesty na rok rozejdou a já věřím, že se za rok znovu spojí. Honzovi přeji úspěšný ročník,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora. Košťálek podepsal s Pardubicemi v březnu 2022 smlouvu do konce sezony 2026/27.

Obránce Jan Košťálek byl s Dynamem poprvé na ledě.

Odchovanec Sparty přišel do Pardubic z mateřského klubu před třemi lety, za Dynamo odehrál včetně play off 185 zápasů s bilancí 23 branek a 88 asistencí, ve dvou sezonách byl nejproduktivnějším obráncem týmu. Jen v aktuálním extraligovém ročníku nasbíral více bodů Peter Čerešňák.

Ve Vítkovicích se těší, že jim účastník loňského mistrovství světa výrazně pomůže. „Honza Košťálek je obrovská posila pro naši obranu a celý náš tým. Je to zkušený hráč nejvyšších kvalit. Je to top hráč, reprezentant, který nyní bude oblékat náš vítkovický modro-bílý dres a my jsme za to strašně rádi,“ uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

Košťálek měl několik nabídek, ale rozhodl se pro ostravský klub. „Byly ještě dvě tři možnosti. Ale ve prospěch Vítkovic rozhodl jejich přístup a rychlé a korektní jednání. Mluvil jsem osobně s majitelem panem Pavlíkem a je znát, že Vítkovice chtějí v nové sezoně být úspěšné. Volal mi také trenér Pavel Trnka, který mi řekl, co a jak a mně se to hodně zalíbilo,“ uvedl Košťálek. Výhodou pro něj je i fakt, že ho Trnka vedl v juniorské reprezentaci.