Plzeňský brankář Hrenák: Post jedničky? Zdravá rivalita k tomu patří

„I my dva navzájem se poznáváme. Zdá se, že Nick je super chalan, na spolupráci se moc těším. Doufám, že si oba předáme i své zkušenosti,“ hlásí Hrenák, rodák z Povážské Bystrice.

Loni se po sedmi letech v nižších zámořských soutěžích vrátil do Evropy, po sezoně v Liberci zkusí štěstí v dalším extraligovém klubu.

Vy jste ten starší, projeví se to nějak?

Jako že jsem mazák? Tak to neberu. (smích) Budu se mu snažit pomoci, kdykoliv bude třeba a věřím, že to platí i z jeho strany. Myslím, že se budeme dobře doplňovat.

Ale také se budete přetahovat o post plzeňské jedničky.

To není boj. Jistě, každý chce odchytat co nejvíc zápasů a zdravá rivalita k tomu samozřejmě patří. Každý brankář chce chytat, ale zároveň je důležité, aby měl s parťákem dobrý vztah, byli spolu v pohodě. To je nedílná součást týmu.

Zažil jste někdy opak?

Zaklepu to, naštěstí ne.

Konzultoval jste příchod do Plzně i s krajanem Samuelem Hlavajem, který zkusí boj o NHL?

Mluvili jsme spolu. A dal mi jen pozitivní reference. Měl tu celkem dobrou sezonu na to, že byla jeho první v extralize.

I vy jste to zkoušel v zámoří. Co vám těch sedm let dalo?

Hlavně hodně zkušeností. Všeobecný přehled i mimo hokej, do života mi to dalo hodně. Bylo to super období a věřím, že ty zkušenosti začnu zužitkovávat v Evropě.

Ještě máte myšlenky na to vrátit se a poprat se o šanci v NHL?

Člověk stále doufá, že by se to mohlo podařit. Ale je tam spousta věcí, které jdou mimo vaši kontrolu, takže vyloženě se k tomu upínat nemá smysl. A ani to nechci. Pro mě je teď priorita Plzeň, chci mít výbornou sezonu tady a uvidíme, co bude následovat.

Chtěl jste po roce v Liberci zůstat v české extralize?

Ano. Je to velmi kvalitní soutěž, hraje tady spousta výborných hráčů. Týmy jsou vyrovnané, opravdu těžká soutěž, kde se může hráč velmi zlepšit. Věřím, že mě další rok posune zase na vyšší level.

Rozmýšlel jste se nad plzeňskou nabídkou dlouho?

Když odešel Samuel, otevřelo mi to cestu do Plzně. Mluvil jsem s panem Pejcharem, trenérem brankářů. On byl asi ten hlavní důvod, proč jsem rychle kývl. Velmi se na vzájemnou spolupráci těším. Všichni víme, jaké gólmany tady měl pod sebou, kolik mu jich prošlo rukama a posunuli se dál. Budu se od něj snažit naučit co nejvíc.

V Liberci jste si chválil spolupráci s Martinem Láskou, teď máte nad sebou Rudolfa Pejchara. Je dnes role trenéra brankářů hodně důležitá?

Pro nás gólmany je to opravdu velmi důležitá osoba. Říká se, že my jsme takové individuality v kolektivním sportu, jsme taková samostatná skupinka. Dnes je to důležitější víc a víc a jsme s Nickem velmi vděční, že tady v Plzni máme takového super trenéra.

Je to v tréninku napůl gólmanský dril a napůl práce s hlavou?

Asi ano. V hokeji je pro gólmana psychika důležitá a hraje určitě víc než 50 procent výkonu. Práce s hlavou je důležitá část přípravy.

Už jste si zvykl na nové prostředí?

Poznávám spoluhráče, prostředí, město. Zatím jsem moc spokojený. Přes léto je klidnější období, nejlepší čas každého poznat a zorientovat se tak, abych byl na sezonu připravený co nejlépe.

Překvapilo vás něco v Plzni?

Jen příjemně. Zázemí pro nás hráče je tady opravdu vynikající. Mezi kluky jsem zapadl, trenéři jsou výborní. Zatím si nemůžu na nic stěžovat a starat se jen o svoji přípravu.

Je tady odlišná od té v Liberci?

Teď je ještě brzy něco hodnotit. Hodně kluků má individuální přípravu, cizinci jsou ještě v zahraničí. Přípravy jsou si všude vcelku podobné. To hlavní přijde až na ledě.