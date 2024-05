Sýkora míří od pardubického ledu do kanclu. Nahradí Salfického

„Jsem ohromně vděčný, že můžu v Dynamu působit. Dělat sportovního ředitele v jedné z největších sportovních organizací v zemi je pro mě obrovská příležitost. Zároveň ale také velký závazek,“ uvedl Sýkora pro klubový web.

Do funkce byl uveden teprve minulý týden ve středu, ale už má první „zářez“. Do Dynama se po dvou a půl letech v kanadské juniorce vrací dvacetiletý útočník František Formánek. S mateřským klubem podepsal roční smlouvu s opcí.

„František má za sebou velmi dobré sezony v kvalitní juniorské kanadské soutěži. Má pověst produktivního hráče a věřím, že ji potvrdí i mezi dospělými,“ řekl Sýkora.

V loňské sezoně Formánek v dresu Red Deer Rebels nasbíral v sedmdesáti zápasech včetně play off 43 bodů za 21+22, o rok dříve v 77 zápasech 46 bodů za 16+30.

„Každý rok jsem se v Kanadě posouval jako hráč i jako člověk. Užíval jsem si to, zahrál jsem si proti skvělým hráčům. Návrat do Dynama je pro mě velká výzva, chci se probojovat do A týmu,“ hlásil Formánek. Jeho smlouva je totiž aktuálně platná pro rezervní tým v Chance lize.

Pardubičtí trenéři, uprostřed hlavní Marek Zadina, vlevo asistent Vít Černohous a vpravo další asistent Petr Sýkora

Dynamo B také podepsalo nové kontrakty s dalšími sedmi hráči z vlastní líhně, kterými jsou: Martin Kubíček, Vojtěch Tvrdík, Jakub Koudelka, Tomáš Hebek, Jan Helikar, Adrian Gromadzki a Tadeáš Kalužík.

Dynama B se pak týká také další změna v klubové struktuře. Odpočinek od hokeje po sezoně avizoval jeho dosavadní sportovní manažer Tomáš Rolinek, kterého ve funkci nahrazuje Václav Baďouček. Ten se do Dynama vrací po roční pauze, již strávil jako hlavní trenér Znojma v první lize.