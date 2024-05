Neodráželo se to k nám, litují Němci. Švýcaři se s radostí vrátí do Prahy

Slova střelce jediné německé branky potvrdil i jeho spoluhráč Wojciech Stachowiak: „Neodehráli jsme špatný zápas, ale měli jsme být ještě lepší. Bohužel se to neodráželo k nám, měli jsme i trochu smůlu v koncovce. Mohlo to být 2:2 a bylo by to napínavější. Odehráli jsme vyrovnané čtvrtfinále, je škoda, že jsme neproklouzli dále. Ale hráli jsme s opravdu silným soupeřem. Všichni jsme dělali, co jsme mohli, bohužel to nevyšlo.“

Radovat se tak mohli Švýcaři, kteří po čtyřech prohrách ve čtvrtfinále pronikli do bojů o medaile.

„Jo, konečně! Jsme velmi šťastní,“ radoval se švýcarský kapitán Roman Josi. „Vyhráli jsme! Byl to velký zápas, hráli jsme velmi dobře do defenzivy. Teď už se těšíme na další zápas.“

A že Švýcaři budou zase cestovat do Prahy? Nevadí. „Žádný problém. Jeli jsme vlakem, bylo to fajn. Pojedeme zase, do Prahy se vrátíme rádi,“ usmál se Josi.

Švýcaři se radují ze třetího gólu proti Německu.

Kahuna mrzela hlavně neproměněná šance po první brance. Jeho další střela se totiž odrazila od tyčky. „Jak jsme dali ten první gól, oni jakoby přestali hrát. My jsme byli lepší, tlačili jsme na bránu. Tyčka, bohužel. Kdyby to tam spadlo, tak si myslím, že ten zápas vyhrajeme,“ zoufal si německý útočník, který doufal, že si šampionát v Česku užije déle. „Bylo to tu hezké, ale bohužel nemůžu být moc spokojený, protože jsme vypadli,“ dodal rodák z Plané u Mariánských Lázní.