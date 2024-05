Připraveni na Dostála i špatný led. Natěšení Švédové mají respekt z hvězd

„Vím, jaká jsou očekávání, jak zvenčí, tak v nás samotných,“ řekl kouč Sam Hallam. Turnajem zatím Švédové procházejí zdánlivě neohroženi, byť severské derby ve čtvrtfinále prověřilo jejich odolnost. Nakonec uspěli 2:1 po prodloužení a myšlenky okamžitě směřovali k dalšímu pokračování na šampionátu.

Nejen proto, že si konečně zahrají o cenný kov. Řada hráčů vyhlíží souboje s parťáky ze zámoří.

Útočník Anaheimu Isac Lundeström se těší na gólmana Lukáše Dostála: „Je to vynikající brankář, poslední rok měl výborný. A že udržel nulu ve čtvrtfinále proti Američanům? To jen potvrzuje moje slova.“ Spoluhráčům se také pokusí poradit, jak na oporu českého mužstva vyzrát. „Budeme muset před něj dostat hodně těl. Není až tak vysoký, takže musíme dobře clonit v brankovišti, dělat tam rozruch a posílat na něj hodně puků.“

Hedman zase zavzpomíná na časy, kdy za Tampu váleli Ondřej Palát a Jan Rutta. „Bude to velké,“ usmál se. „Navíc hrát před 18 tisícovkami fanoušků bude obrovský zážitek.“

Ondřej Palát (zleva), Jan Rutta a Victor Hedman slaví gól hokejistů Tampa Bay Lightning.

Bouřlivá atmosféra je ozdobou zápasů české reprezentace, které si všímají i v zahraničí. „V celé zemi to vře. Je dobře, že Češi na turnaji zůstali,“ přidal se v roli televizního experta Peter Forsberg.

Dosud švédští hokejisté se soupeři zápolili v Ostravě, přesun do Prahy jim ale starosti nedělá.

Česko – Švédsko ONLINE v sobotu od 14:20

“Předpokládali jsme, že budeme přejíždět,“ prohlásil další z hvězdných beků Erik Karlsson (5 gólů a 5 asistencí), který společně s Andrém Bukarovskym (4+6) vládne týmové produktivitě.

Že by Češi měli kvůli znalosti prostředí velkou výhodu, si rovněž Seveřané nepřipouštějí. „Budeme mít rozbruslení, počítám, že to bude podobné jako v Ostravě. Nebyl tady úplně nejlepší led a slyšel jsem, že v Praze taky není. Ale to je stejné pro všechny, jsme připravení i na špatný led,“ uvedl Lundeström.

Respekt k výběru Radima Rulíka ovšem neschází. „Mají také dobré mužstvo, pro nás to bude výzva,“ uvedl Karlsson.

„Myslím, že celý tým je opravdu velmi dobrý, ale samozřejmě – Pastrňák a Nečas vyčnívají. Jsou rychlí, mají výbornou střelu. Na ně se musíme zaměřit asi nejvíc,“ kývl Lundeström. Kouč Hallam dodal: „Proti Američanům hráli Češi skvěle. Navíc jsou hostitelé, motivace jim nechybí.“

Bývalý reprezentant se zkušenostmi z NHL a expert švédského veřejnoprávního rozhlasu Per Svartvadet je optimistický: „Češi nám vždycky seděli víc než Finové.“

Pomocné měřítko vzájemných zápasů z poslední doby tentokrát nepomůže, týmy se naposledy ve vyřazovacích bojích na mistrovství světa utkaly před deseti lety.

Až nyní přibude další kapitola tradičních duelů v play off.