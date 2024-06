Knotek před další sezonou v Olomouci: Než to tady ukončím, chci zažít semifinále

Povýšení o patro výš dva oddaní mazáci prožívali spolu ve druhé formaci tehdejšího olomouckého výběru. O deset sezon později jsou kohouti už v nejvyšší soutěži etablovaným a respektovaným soupeřem. „Docela se nám povedlo to stabilizovat. Já jsem jen chtěl hrát extraligu. Věděl jsem, že kdybychom hned rok po postupu s Olomoucí spadli, zase bych hrál první ligu. Nebyl jsem totiž takový hráč, o kterého by se týmy z extraligy přetahovali. Takže jsem vždycky dělal maximum pro to, aby se tady ta extraliga hrála,“ líčí Jan Knotek v rozhovoru pro MF DNES.

V Moře odehrál už jedenáct sezon. Nastoupil celkem do 588 soutěžních zápasů, v nichž nastřádal 274 bodů. Nutno podotknout, že rodák z Prahy nehrál českou nejvyšší soutěž jinde než v Olomouci. Na Hanou přišel před postupovou sezonou z prvoligového Havlíčkova Brodu a i v současném týmu má stále nepostradatelnou roli, přestože za vyhlášeného střelce neplatí. Na ledě je platný tvrdostí, vytříbenou hrou na brankovišti a tu a tam i bitkami, když se zastane spoluhráčů.

Po příští sezoně, která vypukne v září, mu však končí smlouva.

Co pak?

Samozřejmě už jsem nad tím přemýšlel, ale teď nemůžu říct, že tohle bude moje poslední sezona. Sám to totiž nevím. Když se mi bude dařit a bude o mě pořád zájem, nevidím důvod, proč končit. Ale kdybych se měl nějak trápit a už bych cítil, že bych byl spíš do počtu, pak bych to musel nějak řešit. Kdybych si připadal prospěšný, třeba bych ještě zůstal. Ale musí chtít klub a já musím mít pocit, že to dává smysl, to je nejdůležitější. Podobně mluvil v nedávném rozhovoru pro MF DNES i Jiří Ondrušek. I jemu totiž skončí příští rok smlouva. To by byl asi pro Moru šok, kdyby odešli dva takoví zkušení borci naráz, ne? No, ale ono to jednou přijde, takže je dobré se na to připravit. Je pravda, že už se to blíží, uteklo to jako voda.

Jak moc po všech těch sezonách dnes bolí letní příprava?

Jak přibývají roky, je to čím dal tím těžší a těžší. Kór ty začátky, než se tělo rozpohybuje. Na druhou stranu je to takové období bez tlaku a stresu, takže je potřeba si to užít.

Trenér Tomajko povídal, že letos jste měli nadstandardně dlouhé volno. Může i tohle hrát roli, že pak tělu ještě déle trvá, než se na zátěž znovu adaptuje?

No jasně, to je taky důležitý aspekt. Navíc já jsem takový, že když je volno, tak fakt nic nedělám a užívám si, že mám chvilku klid. Protože přes sezonu je toho tolik, že nedělám nic, jenom lítám, proto si to takhle vynahrazuji. Pak je logicky šok, když to začne.

Na zpestření vám trenéři naordinují alespoň turnaj v beachvolejbalu.

Moc se těším, beach mám rád. Tři roky jsem měl individuální přípravu, než se šlo na led, letos jsem udělal změnu, takže o to víc jsem natěšený. Turnaj dělají kluci pravidelně, jeden rok jsem ho i vyhrál, takže mám na co navázat. Hodně kluků u nás rádo hraje i tenis, ale myslím, že mně jde víc ten volejbal, i když mám rád oba sporty.

Proč jste od individuálu upustil?

Zjistil jsem, že potřebuju parťáka. Když je kolektiv, dokážu se líp vyhecovat. Už jsem zkrátka kolikrát neměl motivaci, chyběl mi kolektiv, ta parta, sranda a hecování se. Navíc, když jste s týmem, je těžší něco odfláknout.

Zhruba za měsíc a půl začínáte přípravu na ledě. To bude další šok, že? Začátek bude strašný. Je to tak každý rok. Já jsem asi nikdy nezažil, že bych to prošel v pohodě. Zkoušel jsem staré brusle, nové brusle – a stejně to vždycky bolí jak čert. Navíc ani počasí v červenci tomu nepřidává. Bolí vás nohy, máte otlačené prsty. Tělo je v pohodě, už zvyklé na námahu z posilovny, ale nohy vám dají vědět. Je to o tom přežít prvních šest sedm dní, pak si to sedne.

Už v kabině odeznělo mrzení z vypadnutí v předkole play off?

S Libercem jste vedli 2:0 na zápasy, nakonec jste však sérii prohráli 2:3. Jo, hned jak začne příprava, tak už se člověk musí dívat dopředu, takže nad tím nepřemýšlíme. Naopak už se soustředíme na to, co bude. My asi nejsme tým, který může vyhlašovat nějaké útoky na umístění, ale než to tady ukončím, tak bych rád zažil i semifinále play off. To je takový můj zatím nesplněný cíl.

Mluvil jsem s několika vašimi spoluhráči, kteří říkali, že semifinále je reálný cíl, ačkoliv tu od postupu do extraligy ještě nikdy nebylo. Ale prý se musí všechno sejít, včetně malé marodky.

S tím souhlasím. V našich silách to samozřejmě je, teď máme spoustu mladých kluků, kteří už ale jsou zároveň ohraní a budou se jen zlepšovat. Myslím si, že bychom toho měli využít a pokusit se o co nejlepší výsledek. Ale já nerad něco takového říkám, protože na papíře může tým vypadat dobře, ale vždycky ukáže až sezona. Já to teď beru tak, že fakt máme nadějné mladé kluky, Michala Kunce, Kubu Navrátila, kteří budou přebírat důležité role v týmu.

K dobrému výsledku v play off budete ale potřebovat i vyšší umístění v základní části.

V uplynulé sezoně se nám nepovedlo mít větší sérii výher. Měli jsme snad jenom jednu nějakou kratší šňůru, a to je málo, chybělo nám to. Chce to mít třeba tři vyhrané zápasy, jeden prohraný, ale pak zase třikrát vyhrát. Navíc teď je formát základní části těžší, dřív šlo přímo do čtvrtfinále šest týmů, teď jsou to čtyři. A je velký rozdíl, když se tým vyhne předkolu a ušetří síly. Takže se samozřejmě budeme snažit držet co nejvýše, čímž bychom se pak vyhnuli lepším soupeřům.

Dovedete říct, proč se vám nedařila vytvořit nějaká šňůra výher?

Mně přijde, že každý rok po Vánocích máme velkou marodku. Asi nemáme odolné kluky. (směje se) Ale tohle asi trápí většinu týmů, každý si občas vyber etakové špatné období a pak všude vidíte články, jak každý bojuje s marodkou. Je to asi tím, že se hokej zrychluje, je víc a víc kontaktní – a tohle je důsledek.

Vy jste ale v minulé sezoně odehrál 56 zápasů z 57 možných. Zraněním se zdárně vyhýbáte, naposledy jste více marodil před čtyřmi lety. Je to zkušenostmi?

Asi kombinací vícero faktorů. Když je nějaký souboj, kam bych dřív letěl hlava nehlava, dnes už to vyhodnotím jinak. Hraju víc hlavou. A musím zaklepat, že nějaká svalová zranění se mi vyhýbají. Takže snad to bude držet dál.

Svalová zranění se vám vyhýbají, ale vy se zase nevyhýbáte bitkám. Hráči z jiných týmů označují vás a Jana Švrčka za největší olomoucké tvrďáky.

Já se necítím jako tvrďák. Ale moje pozice je u brankoviště a tam je vždycky k šarvátkám nejblíž. Nikdo se moc nechce nechat dobít, ale nemyslím si, že bych byl vyloženě rváč, na to nemám povahu. To spíš ten Honza. Nebo také Rok Macuh je podobný typ, ten je rvavý a je i větší raplík než já. (směje se) Samozřejmě, když se něco stane, nemám problém shodit rukavice. Musím prostě furt jezdit před bránou, přetlačovat se a dělat rozruch.

Nejsilnější zážitek v Moře?

Určitě postup, to je vlastně i můj největší úspěch kariéry. „Vyhráli jsme první ligu“, i když se tenkrát hrála rozšířená baráž s dvěma posledními týmy extraligy. To byla obrovská euforie.