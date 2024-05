Poučení z fiaska. Švédy vede na šampionátu hvězdný trojlístek z NHL

Erik Karlsson, deset bodů (5+5), nejproduktivnější hráč na soupisce.

Rasmus Dahlin, sedm bodů (2+5).

Victor Hedman, sedm bodů (1+6).

Švédsko – Česko semifinále MS v sobotu od 14.20 online

Švédský kouč Sam Hallam má zkrátka z čeho vybírat. V prodloužení čtvrtfinálového duelu proti Finsku složil přesilovkovou čtveřici atypicky ze dvou útočníků a dvou beků. Takové má prostě možnosti.

Ukázal na Hedmana s Dahlinem, kteří své severské rivaly zhruba minutu ostřelovali, než Joel Eriksson Ek jeden z pokusů od modré šikovně tečoval a rozhodl o postupu mezi nejlepší čtveřici.

Juha Jaaska brání Victora Hedmana.

A i kdyby se mu to nepodařilo, nevadí. Na střídačce měl Hallam pořád více než solidní náhradu. Vždyť mu na ní seděl vítěz Norris Trophy pro nejlepšího beka NHL z minulé sezony!

Karlssonovi se mimořádně daří. Plní roli kapitána, střílí jeden gól za druhým, a přestože proti Finům v klíčový okamžik na ledě chyběl, na pozápasových rozhovorech nesobecky rozdával úsměvy.

Je až neuvěřitelné, jaký kádr se podařil Hallamovi složit. Loni si poradil jinak, evropské jádro doplnil i kvůli omluvenkám jen pár hráči z NHL. Jenomže neuspěl.

Tentokrát si do Česka přivezl hned osmnáct posil ze zámoří, novinář Mats Wennerholm z deníku Aftonbladet dokonce píše, že se trenér poučil z loňského fiaska, kdy nepovažoval hráče z NHL za tak důležité. „Teď to vypadá, že uvítal všechny, kteří chtěli přijet,“ přidal.

Švédové potřebují uspět. Víte, jak dlouho čekají na medaili? Od roku 2018, kdy slavili druhý titul za sebou, ani jednou neprošli do závěrečného víkendu. Třikrát padli ve čtvrtfinále, jednou dokonce skončili už ve skupině.

Nyní to mají Karlsson, Hedman, Dahlin a spol. změnit. A zatím si vedou perfektně. Nejenže se opírají o jedny z nejlepších ofenzivních beků na světě, doposud inkasovali také nejméně gólů ze všech účastníků MS.

Švédský zadák Rasmus Dahlin se raduje ze vstřelené branky ve čtvrtfinále proti Finsku.

Národní tým měl štěstí, že všem třem špičkovým obráncům klubová sezona brzo skončila.

Karlsson se po výměně do Pittsburghu ani nepodíval do play off, stejně jako Dahlin v dresu Buffala. Hedman ve vyřazovací fázi odehrál jen pět zápasů, než dříve hlavního favorita na zisk Stanley Cupu Tampu vyřadila Florida.

I proto mají Švédové tak nabitý výběr, který dokázal zlomit prokletí posledních let. Osudovou čtvrtfinálovou bránou už prošli, z pozice největšího favorita by ale jistě chtěli víc. „Ještě nejsme spokojení,“ hlásil Eriksson Ek po výhře nad Finskem.

„Samozřejmě je to úleva, ale myslím, že jsme si vítězství zasloužili. Očekávali jsme, že se v pátek přesuneme do Prahy,“ dodal poněkud odvážně Karlsson.

Nyní jim v cestě stojí Češi, kteří se opírají především o pevného Lukáše Dostála v brance a v neposlední řadě také o skvělé fanoušky. A rovněž na ně se Seveřané, kteří zatím sehráli všechny zápasy v Ostravě, těší. „Bude to šíleně velké,“ vyhlíží Hedman atraktivní semifinále.