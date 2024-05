Bez gólu v celém turnaji? Dělal jsem i jiné věci, míní smutný Slafkovský

Ne že by snad herně propadl. Stále se na ledě nedal přehlédnout, navíc nasbíral hned osm asistencí. Tu poslední právě ve čtvrtečním duelu, kdy nahrával na šťastný gól Petera Cehlárika.

To Slováci v osmé minutě snižovali po zpackaném úvodu na 1:2, pak už se rozdíl ve skóre pouze navyšoval.

„Nemyslím si, že jsme byli nervózní, prostě jsme dostali dva góly, ale stále jsme byli v zápase. Je to dobrý zkušený tým, který využije každé naší chyby,“ viděl příčiny porážky Slafkovský.

Nicméně i Kanaďané párkrát chybovali a mohli jste se na ně dotáhnout.

Vytvořili jsme si dostatek šancí, samozřejmě jsme měli víc střílet. Vyložených příležitostí proti takovýmto týmům nemáte nikdy mnoho, proto je potřeba jich využívat. Ale i oni jsou dobří, vědí, jak mají bránit, navíc mají kvalitního gólmana.

Byli zkrátka nad vaše síly?

Chtěli jsme si dokázat, že zvládneme hrát s každým. Proti Američanům se nám to podařilo, chtěli jsme i teď. Ale trestají chyby, vědí, co mají dělat.

Jak moc vám chyběl zraněný produktivní Martin Pospíšil?

Hodně, měli jsme tři sehrané útoky a když jeden z nich vypadne, logicky se vám hraje hůř. Ale nemůžeme se na to vymlouvat.

Kanadští hokejisté slaví druhou branku do sítě Samuela Hlavaje.

Často jste bodoval i vy, střelecky jste se ale za celý turnaj neprosadil.

Nevím, možná trochu zkresluje informace, že jsem nedal gól. Myslím si, že jsem dělal i jiné věci. Jasně, mohlo to být lepší. I já jsem od sebe čekal víc. Ale ne každý šampionát je podle představ, zase se dařilo jiným klukům, za což jsem rád. V takto krátkém turnaji je úplně jedno, kdo střílí góly.

Mohl jste být třeba po celé sezoně psychicky unavený?

Spíš fyzicky. Ale to je jedno, snažil jsem se být stoprocentně připravený na každý zápas.

Ve dvaceti letech jste oporou reprezentace. Není toho na vás občas moc?

Já bych chtěl být lídr, snažil jsem se to ukázat v každém zápase. Ačkoliv jsem byl někdy frustrovaný, tak to nebylo tak, že bych byl na někoho nasr... Prostě jsem chtěl něco vyhrát. Když vím, že něco můžeme dělat lépe, frustruje mě to.

Peter Cehlárik slaví se spoluhráči snížení s Kanadou.

Nepovedlo se vám pár zápasů ve skupině, mohli jste narazit na papírově „slabšího“ soupeře.

Nevím, jestli je potřeba hodnotit skupinu. Z ní je vždycky nutné postoupit, pak hrajete nejdůležitější zápas na turnaji, ve kterém jde o všechno. A my jsme ho bohužel nezvládli.

Tým máte mladý, můžeme od očekávat povedenější turnaje?

Máme mnoho mladých hráčů, které doplňují ti zkušenější. Když se naučíme hrát velké zápasy, v budoucnosti to vypadá dobře.

Což už ale možná bude bez trenéra Ramseyho. Měl by podle vás zůstat?

Je to dobrý trenér, ale rozhodnutí nestojí na mně, nechám ho kompetentním. Ale mně se hrálo super, dal mi v šestnácti šanci, za to mu budu vděčný do konce života.