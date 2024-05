Hokej mi dal všechno, Čechům budu fandit, říká Musil. Přestup syna chápe

Rozhovor po telefonu byl domluvený několik dní dopředu. Vybrali jsme ten, kdy měl mít podle svého rozvrhu nejvíc času. A i tak musel legendární hokejový obránce František Musil několikrát položit telefon a jít se věnovat rodině. Vždy zavolal zpátky, ale vnoučata jsou logicky na prvním místě. Musil je zkrátka dědeček na plný úvazek.

„To snad ani ne, ale vnoučátka nás (s manželkou Andreou) prostě nabíjejí energií. Člověk už možná trochu zapomněl, co prožíval s vlastními dětmi, tak si to může připomenout. Je to naplňující, když toho malého človíčka něco naučíte. Mám z toho hezký pocit,“ líčil.

Neřeší ale jen nejmladší generaci. Nejaktuálnějším tématem v rodině Musilů je pravděpodobně nedávný přestup syna Adama z pardubického Dynama zpátky do Liberce, kam se vrací po třech letech.

Co na něj říkáte?

Nic (směje se). Ze strany Adama tomu stoprocentně rozumím. Chtěl dostat na ledě víc prostoru, ale v Pardubicích pro něj měli trochu jinou roli, kde ho tolik nebylo. Přestup do Liberce je Adamovo svobodné rozhodnutí a já svého syna samozřejmě podpořím. Jeho úhel pohledu plně chápu.

František Musil

Je pravda, že Adam o Liberci uvažoval už v minulosti? Proslýchalo se, že jste mu ho rozmlouval. Aby zůstal s bráchou (za Dynamo hraje také Musilův druhý syn David).

Nějaké diskuze jsme spolu měli, ale ty byly víceméně nepodstatné. Není to moje kariéra, ale Adamova. Musíme to tak brát, každý hráč potřebuje ke svému nejlepšímu výkonu dostat prostor. Ve sportovním prostředí to takhle zkrátka chodí. Určitě můžu mluvit i za Adama, že v Pardubicích tomu dal sto procent, ale někdy zkrátka všechno není tak ideální, jak vypadá.

Dva roky jste měl kluky v jednom týmu, teď zase budete muset vybírat, co?

Bylo to moc fajn, přáli jsme jim společný úspěch, ale holt se teď zase rozdělí. Lidé mají v životě své cíle a dostanou se k nim různými cestami. Adam v tuto chvíli zvolil Liberec.

V play off jsem vás viděl skoro na všech zápasech Pardubic včetně těch venkovních.

Jasně, protože to pro nás byl zážitek, který se neopakuje každý den. Mít dva syny v jednom týmu? Stačí jeden přestup a podívejte. Takže ve chvíli, kdy máme ještě na takové cestování dostatek sil, tak musíme podpořit kluky a tým, za který hráli. Byla to radost. Moc se nám to líbilo.

Mrzí vás hodně, že synové spolu nevyhráli titul?

Byl jsem zklamaný, to je jasné. Ale ukázalo se, že jména na papíře ne vždycky vyhrávají. Jde hlavně o odhodlání a srdce. Ať chceme, nebo ne, tak Třinec tomu šel víc naproti. Proto vyhrál. Dynamo svoji šanci tentokrát promarnilo, ale samozřejmě doufám, že dostane další.

V klíčových momentech pardubickým hráčům „odešla hlava“.

Nebylo to jen o tom. Víte co, úspěch si nekoupíte, ten musíte vybudovat. Jde pak o otázku charakteru a osobností v týmu, systém hry... Musí do sebe zapadnout plno spojitostí a Pardubice tohle jednou pochopí. Jsou na správné cestě. Jsem rád, že třeba Adam byl u toho zrodu, odvedl tady plno práce.

David Musil (vlevo) a Adam Musil (vpravo) s otcem Františkem.

Jakou cestu Pardubice ve vašich očích za tři roky Adamova působení ušly?

Obrovskou. Když Adam přicházel, tak se Dynamo nedlouho před tím zachraňovalo v extralize. Petru Dědkovi patří velký dík, nabízí velké finanční zázemí a entuziasmus. V každém to nechává vědomí, že musí být nejlepší, aby uspěl. Management zvolil určitou cestu, kterou je potřeba respektovat. Některým hráčům vyhovuje více, některým méně. Každý je součástí změny, přijdou zase další.

To zcela určitě, kroky Petra Dědka však často vyvolají velký rozruch.

Tohle vidím jednoznačně, protože jsem strávil několik let v zahraničí a myslím, že vím, jak to chodí. Petr Dědek je majitelem týmu a může si s ním dělat naprosto co chce. Nastavil cestu a tou se zkrátka musí jít. Pan Moder v Třinci nebo pan Pražák ve Spartě to dělají zase jinak. Každý má na to stoprocentní právo. Dědek chce dostat Dynamo k titulu a nějak ho vidí. Můj pohled i kohokoli jiného už je nepodstatný. To jsem se naučil venku, přes to nejede vlak.

Přál jste si finále Dynama s Třincem, kterému jste přál kvůli předešlému Davidovu působení?

Bylo mi to jedno, to má každý sportovec stejně. V cestě na vrchol nekoukáte, kdo proti vám stojí. Všichni jsme si asi chtěli, aby se hrálo se Spartou, ale Třinec je prostě Třinec. Jeho přístup je mi velmi blízký, vždycky jsem věřil tomu, že k vítězství se musíte dorvat.

To Třinec ukázal už pětkrát v řadě.

Má osobnosti a vůli obětovat se jeden pro druhého. Nemusí to ani být top hráči, o kterých se pořád píše. Stačí jen jít příkladem, to si člověk nekoupí. Musí to prožít a vytrpět. Rádoby silné stránky Pardubic se najednou staly jejich slabostí a Třinec z nich dokázal čerpat. To bylo pro mě absolutně viditelné. Může se říkat, že Oceláře přehrávaly, ale Třinec těžil ze všeho. Z frustrace top hráčů, ježděním za rozhodčím, filmování. Tohle jsou všechno otázky velkého týmu. To se musí vyrobit.

Něco podobného teď budou vyrábět Češi na začínajícím mistrovství světa.

Budu fandit. Všechno, co mám, mi dal hokej. Krásnou rodinu a životní styl. Tak proč bych to teď nepřál zase jiným klukům, kteří se můžou takhle seberealizovat. Hokej je krásný sport, který baví miliony lidí po celém světě.

Budete na zápasech?

Ne na všech, ale určitě se přijedu podívat.

Jak vidíte české šance třeba s ohledem na zvolenou nominaci?

Trochu jsme se o tom už bavili. Cesta na vrchol má určité směry a my nevíme, který vybrali trenéři pro mistrovství světa. Přeju jim, aby byl správný, my o tom můžeme jen polemizovat. Vy byste to postavil jinak, já taky. Ale tady končíme. Je to jako v klubovém hokeji, silná osobnost umí jít proti proudu a stát si za svým, to je velice dobrá vlastnost a schopnost. Budu Čechům přát úspěch. Tým má dost času na to, aby se sehrál a pochopil, kudy vede ta jeho cesta. Rozhoduje čtvrtfinále, chcete vyhrávat a nemusí to být na krásu. A to se zase vracíme třeba k Třinci. Vyhrávání je v dobrém slova smyslu nemoc, ze začátku je těžké ji chytit, ale pak už všechno funguje snadno. Tak nároďáku přejme, ať se mu to podaří, ať už je v sestavě kdokoli.