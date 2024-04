Hučeli do něj, aby víc makal. Teď je z Čerešňáka nejlepší extraligový obránce

Na extraligovou hvězdu je vlastně dost přehlížený. Nevěnuje se mu velkolepá pozornost, nevychází o něm týden co týden kvanta článků. A to ani v momentě, kdy Peter Čerešňák hraje s Pardubicemi ve finále soutěže a i v play off dokládá stabilní výtečnou formu.