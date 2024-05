Karlovarské hokejisty posílil finský útočník Ilomäki, mistr světa z roku 2019

Ilomäki do Energie zamíří s vizitkou třetího nejproduktivnějšího hráče celku KooKoo z minulé sezony, ve 47 zápasech nasbíral v průměru téměř bod na utkání za 17 branek a 27 nahrávek. „Arttu je bodový hráč, u kterého věříme, že zvýší naši produktivitu. Je výborný na buly i do přesilovky, dobře pracuje v předbrankovém prostoru a to je hráč, kterého tady potřebujeme,“ řekl trenér Pavel Patera.

Ilomäki v karlovarském dresu naváže na své dva krajany, po minulé sezoně z týmu odešli obránce Joona Huttula a útočník Iikka Kangasniemi. Celkově Energie svůj kádr výrazně obměnila, poté co počtvrté za sebou vypadla v předkole play off. Odešel například dlouholetý lídr v útoku Tomáš Rachůnek.

V Karlových Varech Ilomäki podepsal smlouvu na rok. Česko bude jeho prvním angažmá mimo rodné Finsko či Švédsko, hrál také za TPS Turku, Lukko Rauma nebo ve švédské lize za celky HV 71 a Luleu.