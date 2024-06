Poslanci rozhodnou o korespondenční volbě, je stanoven pevný čas hlasování

Umožnit lidem hlasovat i poštou, jak je běžné v drtivé většině zemí Evropy, chce vládní pětikoalice.

Korespondenční volbu ze zahraničí budou moci využít čeští občané, kteří budou zapsáni u místně příslušného zastupitelského úřadu do voličského seznamu.

A to u voleb do Sněmovny, do Evropského parlamentu i při výběru prezidenta. Poprvé mají mít Češi v cizině šanci hlasovat dopisem už příští rok při volbách do Sněmovny.

Zastánci možnosti hlasování poštou poukazují na nutnost zpřístupnit volební právo i Čechům v rozlehlých státech, pro něž je časově i finančně náročné jet kvůli hlasování na zastupitelský úřad.

Česko je jednou z posledních zemí Evropské unie, které zatím hlasování poštou uzákoněno nemají.

Nová možnost hlasovat pro až půl milionu českých občanů v zahraničí

Korespondenční hlasování by se mohlo teoreticky týkat až půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Jde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Při volbách do Sněmovny v roce 2021 jich hlas odevzdalo zhruba 13 200.

když někdo odvolí korespondenčně a rozmyslí si to, má mít možnost ještě později volit ve volební místnosti a započítá se jen jeho později osobně odevzdaný hlas.

Opozice má ke korespondenční volbě výhrady. Tvrdí, že hlasování poštou nezaručuje dodržení zásady o rovnosti, přímosti a tajnosti hlasování.

„Důvody, proč hnutí ANO na korespondenční volbu změnilo názor, jsou jasné a logické. Po zkušenostech ze zahraničí je jasné, že korespondenční hlasy mohou vést ke zpochybňování voleb a ztrátě důvěry občanů v celý systém. To my riskovat nechceme. Korespondenční volba totiž v prvé řadě prolamuje princip tajné a svobodné volby, tak jak ji garantuje ústava,“ napsal bývalý premiér a šéf ANO Andrej Babiš.

„Je možné zřídit větší množství míst, kde mohou lidé v zahraničí hlasovat. Nemusíme dělat korespondenční volbu. Nám se zdá ten návrh protiústavní právě proto, že není zaručeno, že je to osobní, tajná volba,“ řekla iDNES.cz už dříve šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

V cizině je podle ministra vnitra a šéfa STAN Víta Rakušana 110 míst pro volbu, zatímco v České republice je jich téměř 15 tisíc. Krátkodobě pronajmout další volební místnosti v zahraničí by podle ministra bylo velmi nákladné. Hlasování poštou je výrazně levnější, argumentoval při projednávání návrhu.

SPD žádá zamítnutí volební novely, druhé opoziční hnutí ANO přinejmenším odklad účinnosti zákona až na rok 2026 a aby se možnost korespondenčního hlasování netýkala voleb do Evropského parlamentu.

Bývalá vláda Andreje Babiše měla umožnění korespondenční volby ve svém programovém prohlášení, ale ANO na to pak změnilo názor.

ANO ani SPD neměly u krajanů v minulých volbách do Sněmovny takovou podporu jako strany vládní pětikoalice.

Pětikoalice se rozhodla utnout obstrukce a o návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby budou poslanci hlasovat v pevně stanoveném čase, ve 13 hodin. Projednávání návrhu tak zabere poslancům přibližně 96 hodin čistého času, z toho diskuse v závěrečném, třetím čtení asi třináct hodin.