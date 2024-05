Karlovy Vary lovily v Norsku. Přichází reprezentační útočník Salsten

„Eirik je typem hráče, který hraje oboustranně dobrý hokej, umí zahrát dopředu i dozadu, je platný jak v přesilovce, tak i v oslabení. Je to poctivý hráč, který nám zapadá do systému a nebojí se jít i do míst, kde to bolí,“ uvedl trenér Západočechů Pavel Patera.

Devětadvacetiletý Salsten působil doposud v Storhamaru, v jehož dresu letos podruhé v kariéře ovládl norskou ligu. S reprezentací se popáté představil na světovém šampionátu a v sedmi zápasech vstřelil dva góly a přidal asistenci. Teď jej čeká první zahraniční angažmá.

„V první řadě se velmi těším na novou sezonu a na setkání s novými spoluhráči. Také jsem slyšel mnoho skvělých věcí o Karlových Varech jako o městě. Můj bývalý spoluhráč v Norsku Jakub Kindl říkal, že je to město pramenů a že je krásné. Nemůžu se dočkat, až ho uvidím,“ řekl Salsten.

Útočník, který na MS skóroval i v zápase proti českému týmu, se ke Karlovým Varům připojí na konci července, kdy se Energie začne připravovat na ledě.