Rychle, přesně, bodově. Paurová ozdobila návrat do reprezentace střelecky

V zápase trefila devět ze třinácti pokusů v poli včetně jedné trojky. Přidala i jeden úspěšný trestný hod. Nejvíce ale těžila z rychlých protiútoků. „Myslím, že to byl pokyn pro všechny holky, abychom hrály rychle a dávaly jsme jednoduché koše. A holky mě skvěle nacházely, hodily mi to tam a pak už stačí jenom dát koš,“ řekla Paurová novinářům.

Z juniorské reprezentace se rychle přeorientovala na dospělou. „Jsou to trochu změny, ale není to tak těžké. S oběma týmy už jsem byla dřív. Hráčky obou týmů znám, takže se stačí jen soustředit a jde to,“ podotkla Paurová, která se po jedné sezoně na univerzitě v Oregon State v dalším ročníku přesune v rámci NCAA do Kentucky.

Na Královce ve středu sledovala z hlediště výhru českého týmu 84:72 a druhý duel měl podobný průběh. Finky začaly s úspěšnou střelbou z dálky a držely krok, český tým unikal postupně do vyššího náskoku a soupeřky dokázaly zase zkorigovat stav.

„Přišel mi ten zápas podobný,“ prohlásila Paurová, která se musela přeorientovat z amerického univerzitního basketbalu zpět. „Já bych řekla, že je to v něčem podobné a v něčem trochu jiné, ale jsem na to už zvyklá.“

Přes srpnovou předkvalifikací mistrovství světa v Mexiku čeká český tým ještě dlouhá příprava. Příští týden se utká v Praze na Královce dvakrát se Slovenskem, pak bude pokračovat v přípravě od posledního červencového týdne soustředěními ve vysokohorském prostředí ve Slovinsku a následně bude v Maďarsku, kde sehraje dva zápasy s tamní reprezentací.

Podle Paurové je znát, že se tým sehrává. „Cítím, že každým dnem je to lepší a lepší. Vidíme se víc na hřišti. Tyhle zápasy jsou super a je super, že si před tou dlouhou pauzou můžeme zahrát nějaký zápas,“ řekla Paurová, která se mohla těšit tradičně z podpory rodiny v hledišti.