Hokejový útočník Smejkal se vrací ze zámoří, stal se posilou Pardubic

„Od prvního momentu tu byl obrovský zájem pana (majitele) Dědka i celého Dynama. Měli jsme nějaké jednání, bavili jsme se o mých a pardubických cílech. Chceme toho co nejvíce vyhrát a být úspěšní, na to se moc těším,“ uvedl Smejkal, který se do extraligy vrací po čtyřech letech.

Odchovanec Českých Budějovic hrál v domácí nejvyšší soutěži jen za Spartu, ze které v roce 2020 odešel do Finska. Nejprve hrál za Tapparu Tampere, poté za Pelicans Lahti a následně za švédský Oskarshamn. Smejkal startoval na třech světových šampionátech a olympijských hrách v Pekingu 2022.

Jiří Smejkal (vpravo) z Ottawy stíhaný K'Andrem Millerem z New York Rangers.

„Jirka je elitní český útočník a jsme moc rádi, že si vybral právě Dynamo. Jsme přesvědčeni, že do kádru zapadne i charakterově a pomůže nám na cestě, kterou kráčíme,“ uvedl sportovní ředitel Východočechů Petr Sýkora.

Smejkal je první letní posilou ambiciózního klubu, který letos vyhrál základní část extraligy a postoupil do finále play off, v němž v sedmizápásové sérii nestačil na Třinec.

„Tým po sezoně opustili čtyři útočníci a naším plánem je minimálně dva z nich nahradit elitními hráči s bohatými zkušenostmi a další dva z vlastních zdrojů. Jirka patří do první skupiny, měl by být v následujících letech výraznou tváří Dynama a členem speciálních formací,“ řekl majitel klubu Petr Dědek.

V Pardubicích po sezoně skončili útočníci Tomáš Hyka, Adam Musil, Robert Říčka a Richard Pánik.