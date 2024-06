Kondiční kouč Mocek pardubické hokejisty ždímá: Nemáme času nazbyt

Společná týmová příprava je rozplánovaná do pěti týdnů; jeden už mají hráči, již jsou Mockovi k dispozici, úspěšně za sebou.

„Času je málo, musíme to zhustit. Je nutno si uvědomit, že když do přípravy budu zahrnovat věci, při nichž se taky pobavíme, bude to na úkor doby, kterou potřebuju využít k rozvoji hráčů. Nyní je to dril, dril, dril,“ líčí Mocek v rozhovoru pro klubový web. A dodává: „V rámci přípravy se musíme vzestupnou formou dostat ke specifickým úkonům a k vytrvalosti, která je pro hokej určující.“

Zájemcům, kteří chtěli zahájit trénink už před oficiálním startem přípravy, tedy de facto ještě v době dovolených, tuhle možnost dopřál — někdo v nečinnosti zkrátka nevydrží, i když by měl i on dát dostatečně orazit tělu i hlavě. Ovšem v těchto případech se tak jako tak všechno dělo pod bedlivým dohledem kondičáka Mocka.

„Začalo deset kluků, kteří se ozvali, a pak se to postupně přidávalo. Poslední dva týdny už se zapojili skoro všichni,“ popisuje kouč s tím, že původně hráčům rozesílal speciální trénink prostřednictvím mobilní aplikace.

Jeho svěřenci jsou rozděleni do dvou skupin, někteří hokejisté se však mimo led tradičně chystají individuálně. Těžko čekat, že by v Mockově péči byli od úvodní minuty třeba forvard Lukáš Sedlák s bekem Liborem Hájkem, kteří reprezentovali na mistrovství světa a po něm slavili zlaté medaile.

„Zatímco kluci trénují sami, jejich kondiční trenéři se mnou spolupracují. Řešili jsme věci, které chci, aby tihle hráči zlepšili,“ vysvětluje Mocek.

Aby byl „in“, musí k tréninku přistupovat vědecky. „Technologie a analýza dat se neustále zdokonalují. Máme špičková data u všech hráčů, která mohu sledovat i ‚live‘,“ pochvaluje si Mocek.