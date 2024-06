Kejval junior místo veslování válí pod koši. Do lodi jsem se nevešel, směje se

Sportovní předpoklady má vynikající, ale vábení rodinné tradice odolal. Radši se vrhnul do světa míčů a košů.

„Když jsem byl mladší, tak jsem veslování taky zkoušel, ale nevešel jsem se do lodi,“ směje se 22letý dlouhán. „Basket mě bavil víc, tak jsem skončil u něj.“

V mládeži prošel několika pražskými týmy, v 19 letech ale zamířil do basketbalově poněkud netradiční destinace. Do Švýcarska.

Adam Kejval (vlevo) při tréninku české basketbalové reprezentace

„Tam jsem se konečně začal cítit dobře. Předtím jsem byl takový mladý a nerozkoukaný, nevěděl jsem, co chci. Byl jsem chvílemi frustrovaný, že jsem věděl, že můžu dostat víc,“ vysvětluje odchod do zahraničí.

Alpskou zemi si vybral i vzhledem ke studiu. „Původně jsem chtěl do Ameriky, ale bohužel nastal covid, takže jsem se rozhodl zůstat v Evropě, což v té době byla jediná možnost. A našel jsem docela dobrou školu.“

Svůj studijní obor popsal anglickým slůvkem „hospitality“, v češtině ho upřesnil: „Je to podobné jako hotelovka, ale malinko víc obecné.“

Zázemí našel ve městě Vevey, které leží na břehu Ženevského jezera, destinace se mu tedy velmi zamlouvá. „Nemůžu si stěžovat. Ve Švýcarsku je sice zima a já jako basketbalista si žádné zimní sporty nemůžu užít, ale musím říct, že země je fakt krásná.“

A daří se mu tam i po sportovní stránce. V uplynulé sezoně poprvé okusil švýcarskou nejvyšší soutěž a jeho družstvo skončilo po základní části třetí, ve vyřazovací fázi vypadlo ve čtvrtfinále.

„Na konci jsme bohužel měli nějaká zranění, takže play off nevyšlo tak, jak mohlo, ale sezonu stejně hodnotím velmi pozitivně,“ líčí mladý Čech, jenž zapisoval průměrně pět bodů, čtyři doskoky a patnáct minut na zápas.

O místo na palubovce musel bojovat s ostatními hráči ze zahraničí, pravidla ligy určují, že v jeden moment mohou být na palubovce jen tři. „A právě cizinci jsou vždycky nejlepší hráči týmu,“ podotýká Kejval. „Švýcarská liga se mi s českou porovnává těžko, protože jsem nezkusil obě, ale řekl bych, že jsou na hodně podobné úrovni. Jediný rozdíl je, že jako cizinec se porovnáváte s úplně jinými hráči. Každopádně jsem strašně rád za příležitosti, jaké jsem dostal, a teď se chci posunout výš.“

Ano, ve Švýcarsku setrvat neplánuje, už pro příští ročník by rád sehnal jiné angažmá. „Ve Vevey mi nabídli, že můžu pokračovat, ale uvidíme, co budu mít za nabídky.“

Adam Kejval při tréninku české basketbalové reprezentace

Ke zviditelnění by mu mohla pomoct premiérová pozvánka do seniorské reprezentace. Ačkoli národní tým v létě nečeká žádná oficiální akce, trenér Diego Ocampo si nyní svolal několik mladých hráčů, na kterých může v budoucnu stavět, a po tréninkovém kempu s nimi vyrazí na turnaj výběrů do 23 let do Španělska.

A Kejval si výsady nosit český dres, kterou zažil i jeho otec, nesmírně váží.

„Trénuju celý život, abych mohl reprezentovat Českou republiku. Je to pro mě největší čest, jaká může být. Ten turnaj je asi největší vrchol. Jelikož hraju ve Švýcarsku, tak jsem neměl moc prostoru ukázat trenérovi a lidem tady v Česku, čeho jsem schopen.“

Kouč Ocampo, který je ve funkci už více než rok a specializuje se na práci s mladými basketbalisty, si novou podkošovou sílu pochvaluje: „Až do minulého měsíce jsem Adama neviděl hrát, ale teď už o něm vím víc. A na tréninku jsem s ním spokojený. Má velmi dobrou střelbu, pohyblivost a šikovné ruce, budu od něj čekat stejně tvrdou práci i v dalších dnech.“

Adam Kejval poslouchá při tréninku české basketbalové reprezentace pokyny trenéra Diega Ocampa.

Slušnou koordinaci, která při jeho výšce rozhodně není samozřejmá, jako jednu ze svých předností jmenuje i sám Kejval. „Myslím, že mi pomohlo, že jsem vyrostl hodně pozdě. Do sedmnácti jsem měl 196 centimetrů a další jsem přidal až pak.“

Mezi koši ho tedy rozhodně nepřehlédnete, vysokou postavu a dlouhé paže zdatně používá v útoku i obraně.

I díky příslušnosti k reprezentaci vyhlíží, že v kariéře brzy udělá významný krok vpřed. A kdyby se v příštích letech zlepšil natolik, že by se stal stabilní oporou národního týmu a dokonce se s ním probojoval na olympijské hry, mohl by se na jedné akci potkat s otcem, významným funkcionářem.

„To by bylo úplně nádherné. Kdyby se něco takového povedlo, byl bych úplně bez sebe,“ zasní se Kejval junior.