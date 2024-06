Babiš dostal k volbám víc lidí, než jsme čekali, říká Alexandr Vondra

Jak vnímáte svůj úspěch ve volbách, kdy jste dostal 118 492 preferenčních hlasů?

Děkuji všem, kdo mi dali svůj hlas, včetně voličů ze severních Čech a na Litoměřicku. Mám z toho velkou radost. Beru to jako ocenění své pětileté práce v Evropském parlamentu, o které bylo slyšet, neboť nejsem ten, kdo by tam na pět let zmizel a nikdo o něm nevěděl. Vnímám to jako povzbuzení do další práce.

Výrazně uspěly opoziční strany, co tomu říkáte?

Řekl bych, že to je stejné napříč téměř celou Evropou. Podívejte se, jak dopadly vládní stany ve Francii nebo v Německu, jako sedláci u Chlumce. Myslím si, že výsledek koalice Spolu je solidní, pokud to porovnáme s průměrem v Evropě. Cílili jsme na vítězství, ale s pokorou i radostí přijímáme velmi solidní druhé místo se šesti mandáty.

Po 30 letech od revoluce se do Evropského parlamentu dostali opět komunisté skrytí za značku Stačilo! Jak to vnímáte?

Svět Kateřiny Konečné je úplně jiný než svět můj. Řekl bych, že se lišíme prakticky ve všem. Na druhé straně to vnímám tak, že ona si to pro své voliče odpracovala. Nikdy nemůžeme očekávat, že budeme mít všechny voliče na své straně. A ona to pro své voliče odpracovala výraznou kampaní a výraznou rétorikou. Sice to jsou komunisté, ale přeznačkováním se hodně inspirovali Sahrou Wagenknechtovou, která také v tomto smyslu uspěla a překonala pět procent (Wagenknechtová byla místopředsedkyní německé strany Die Linke. Od ledna 2024 je předsedkyní strany Aliance Sahry Wagenknechtové – Rozum a spravedlnost – pozn.red.). Jako člověka, který se kampaně plně účastnil a v mnoha diskusích jsem Konečnou měl jako soupeřku, mě nepřekvapilo, že tento výsledek zaznamenala.

Dá se výsledek evropských voleb brát jako referendum o vládě?

Myslím si, že takto se to brát nedá. Bylo by to přílišné zjednodušení. Andreji Babišovi a ANO se podařilo zdvihnout volební účast více, než jsme očekávali. Tato vyšší účast ANO zřejmě pomohla a část lidí, které se jim podařilo zdvihnout, svou účast ve volbách mohla vnímat jako kritiku vlády. Je to však poločas vládnutí, kdy první dva roky vláda musela udělat některá nepopulární opatření, protože převzala státní finance po osmiletém Babišově vládnutí prakticky v rozvalu. Za to se samozřejmě v poločase platí, takhle to prostě chodí. Do voleb zbývá rok a půl a na straně vlády bude zlepšující se ekonomika. Nejvíce nás ale poškodila inflace, na kterou lidé nebyli zvyklí. Češi jsou spořivý národ a inflace, byť sice způsobená vnějšími faktory, válkou, energetickou krizí, je něco, co mnoha lidem objektivně způsobilo problémy. Nyní nám zbývá rok a půl na to, abychom ukázali, že tato doba je za námi a že se ekonomice začíná dařit. To generuje naději na lepší výsledek v příštích parlamentních volbách.

Co současný výsledek znamená pro příští volby?

Asi největším překvapením jsou Motoristé. Zde jsem skutečně dvojciferný výsledek nečekal. Je však otázkou, zda pro parlamentní volby bude toto jednodimenzionální zaměření na automobily dostatečné. Myslím si, že už do dalších parlamentních voleb se může podařit změna zákazu spalovacích motorů. Také já se o to chci zasadit.

Generelně vzato, pro příští volby současný výsledek znamená podnět k tomu, jak lépe komunikovat s voliči. Vidíme to například na úspěchu Filipa Turka. V dnešní době je zejména pro mladší voliče klíčové komunikovat na sociálních sítích. Z toho se mainstreamové strany musí poučit a zintenzivnit komunikaci v tomto směru, chtějí-li mít dále výborné výsledky.

Co bude úkolem Evropského parlamentu v příštím období?

Je zde evidentní posun doprava, i když to nebude žádná revoluce. Myslím si však, že evolučně se to více posune od zelenosocialistické ideologie regulační mánie k větší míře ekonomické svobody a realističtější politiky. To bude jeden výsledek, který podle mě bude pozitivní. Druhá věc je, že podpora Ukrajiny a hráz před Ruskou rozpínavostí bude stát větší úsilí než doposavad, ale myslím si, že směr se nám podaří udržet.