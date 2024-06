Vondra zesměšnil gender Kolaji. Trapárna, eklhaft, reagují Bartoš a další

„V rámci genderové vyváženosti předložila koalice PirStan 3 nominace na eurokomisaře. Muže, ženu a Marcela Kolaju,“ napsal v úterý k večeru Vondra na svůj účet na platformě X, která se týkala nominace na post eurokomisaře.

Kolaja se však dočkal zastání. Na Vondrův výrok totiž tentýž den zareagoval i Kolajův kolega, předseda Pirátů Ivan Bartoš. „To muselo dát práci vymyslet takovej rádobyvtipnej eklhaft. To je ta liberálně-konzervativní politická kultura SPOLU, nebo hrajete nějakou challenge s Pavlem Novotným?“ dotazoval se v komentářích.

Na závěr doplnil, že tento vtip byl „level Turek, takže vlastně hodnotově cajk, jak jsem slyšel“.

Odpovědi se nezdržel ani Kalousek. Napsal, že kdyby byl Kolaja zvolen do Evropského parlamentu, jednalo by se o drsný, ale únosný vtip. Mohl by se alespoň podle něj bránit stejnou vahou. „Takhle je to trapárna, za kterou se musí stydět každý normální člověk, který Ti to tam hodil, aniž se v Tvém případě zamýšlel nad slovem „muž“.